Концерт «Грезы Щелкунчика» Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества пройдет в Культурном центре «Зеленоград» — 23 декабря. В этой программе будет звучать музыка Петра Чайковского: его Симфония № 1 под названием «Зимние грезы» и музыка балета «Щелкунчик». Начало в 12:00. Стоимость билетов 300-700 руб.
В этой программе прозвучит музыка Чайковского: его Симфония №1 под названием «Зимние грезы», ознаменовавшая начало творческой зрелости композитора, и музыка балета «Щелкунчик», напротив, одно из последних сочинений, несмотря на сказочный сюжет, очень глубокое и даже философское. Оба произведения связывает «зимняя тема» — а как она воплощена в жанре имфонии и жанре балета, узнаем из рассказа ведущего. Создать праздничное настроение и погрузить в мир красоты и сказки под гениальную музыку сможет сопровождение песочной анимации Драматического театра песочного искусства «Пески времени».
Дирижеры: Иван Рудин и Арсентий Ткаченко.
Режиссер песочных картин Роман Ставровский, художник по песку Александра Басова.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !