В этой программе прозвучит музыка Чайковского: его Симфония №1 под названием «Зимние грезы», ознаменовавшая начало творческой зрелости композитора, и музыка балета «Щелкунчик», напротив, одно из последних сочинений, несмотря на сказочный сюжет, очень глубокое и даже философское. Оба произведения связывает «зимняя тема» — а как она воплощена в жанре имфонии и жанре балета, узнаем из рассказа ведущего. Создать праздничное настроение и погрузить в мир красоты и сказки под гениальную музыку сможет сопровождение песочной анимации Драматического театра песочного искусства «Пески времени».

Дирижеры: Иван Рудин и Арсентий Ткаченко.

Режиссер песочных картин Роман Ставровский, художник по песку Александра Басова.