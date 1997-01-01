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Концерт «Грезы Щелкунчика» 23 декабря 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

Концерт «Грезы Щелкунчика» Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества пройдет в Культурном центре «Зеленоград» — 23 декабря. В этой программе будет звучать музыка Петра Чайковского: его Симфония № 1 под названием «Зимние грезы» и музыка балета «Щелкунчик». Начало в 12:00. Стоимость билетов 300-700 руб.

В этой программе прозвучит музыка Чайковского: его Симфония №1 под названием «Зимние грезы», ознаменовавшая начало творческой зрелости композитора, и музыка балета «Щелкунчик», напротив, одно из последних сочинений, несмотря на сказочный сюжет, очень глубокое и даже философское. Оба произведения связывает «зимняя тема» — а как она воплощена в жанре имфонии и жанре балета, узнаем из рассказа ведущего. Создать праздничное настроение и погрузить в мир красоты и сказки под гениальную музыку сможет сопровождение песочной анимации Драматического театра песочного искусства «Пески времени».

Дирижеры: Иван Рудин и Арсентий Ткаченко.

Режиссер песочных картин Роман Ставровский, художник по песку Александра Басова.

Московский Государственный Симфонический Оркестр
Московский государственный симфонический оркестр/youtube.com
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