КЦ «Зеленоград» приглашает 15 декабря на лекцию «Московское метро» из цикла «Московская архитектура». Московское метро по праву считается одним из самых красивых метрополитенов мира. На лекции расскажут о о самых интересных станциях, их архитектурных особенностях и о легендах, с ними связанных. Речь пойдет о станциях Маяковская, Площадь Революции, Новослободская, Комсомольская и других, благодаря которым московское метро называют «музей под землей». Начало в 16:00. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.
Лекция «Московские вокзалы» пройдет в рамках цикла лекций «Московская архитектура», который посвящен архитектуре первой половины ХХ века и включает в себя три темы: «Московские вокзалы», «Московское метро», «Сталинские высотки».
Спикер: Мария Макарова, выпускница РГТУ, архитектурный энтузиаст, более двух лет занимается исследованием антикварного фарфора.
Необходима предварительная регистрация по ссылке или телефону 8(499)762-42-10
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