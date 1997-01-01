9 декабря в 12:00 встречаемся с котом Мурлыкой в Библиотеке театра и кино №252 (корпус 1462). Откуда у зверей появились хвосты? И зачем они им нужны? Почему у Лисы большой и пушистый хвост, а у Медведя — совсем крохотный? И как с помощью одного хвоста можно всех перепугать?
Кот Мурлыка расскажет, как же это произошло. И вместе с маленькими зрителями выяснит откуда вообще у зверей хвосты и почему они такие разные. Цена билета 500 руб.
«Сказки кота Мурлыки» — цикл из пяти игровых спектаклей, поставленных в жанре сторителлинг. Это техника повествования, когда всего лишь при помощи слова и самых простых выразительных средств актеры обыгрывают историю и перевоплощаются в героев своих рассказов. Сторителлинг помогает развивать у детей образное мышление, и ребенок учится понимать условности сцены, «общаться» с искусством. Каждый маленький зритель здесь становится полноценным участником и творцом удивительных сказочных историй. Ведь «Сказки кота Мурлыки» — это, прежде всего, игра.
Кот Мурлыка, побывавший в самых разных уголках света, с помощью актеров рассказывает детям о своих удивительных приключениях, знакомит с новыми друзьями, рисует живописные картины далёких стран и в интерактивной форме приглашает всех вместе отправиться в путешествие. И в копилке у кота Мурлыки очень много историй…
Идея спектакля — з. а. РФ Павел Курочкин.
Детям и родителям иметь с собой сменную обувь.
Билет можно купить по ссылке.
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