16 декабря в Библиотеке театра и кино №252 (корпус 1462) состоится Мандариновый благотворительный праздник, который подготовили Библиотеки Зеленограда совместно с группой волонтерской помощи «Чайка» Храма святого благоверного великого князя Александра Невского. Гостей праздника ждет уютное «ламповое» пространство с ярмаркой авторских вещиц и выпечкой, мастерскими по декупажу, скрапбукингу, изготовлению пальчикового театра и новогодних игрушек из фетра для детей. Начало в 15:00.
Все вырученные средства будут направлены подопечным волонтерской группы. Пусть предновогодняя пора станет чудом для всех без исключения. Принять участие в празднике может любой желающий, прийти на праздник или поддержать группу волонтерской помощи, передав на ярмарку изделия ручной работы. Приносить изделия можно уже сейчас. В любую из библиотек города с пометкой «мандарин». Или в храм Александра Невского (напротив 14 мкр) — передать охране или церковную лавку с пометкой «на ярмарку» — с 8 до 20:00.
Гостей праздника ждет уютное «ламповое» пространство с ярмаркой авторских вещиц и выпечкой, мастерскими по декупажу, скрапбукингу, изготовлению пальчикового театра и новогодних игрушек из фетра для детей. Тепло празднику добавит концерт авторской музыки вместе с Марией Фроловской (арфа), Артемом Беловым (гитара и губная гармошка), Александром Гречиным (гитара) и группой «День радости» (гитара и кахон).
Гости праздника смогут принять участие в новогодней фотосессии с очаровательным зайцем, который будет угощать всех мандаринами.
Все вырученные средства будут направлены на помощь тяжелобольному мальчику, людям старшего поколения и другим подопечным волонтерской группы. Пусть предновогодняя пора станет чудом для всех без исключения.
Принять участие в празднике может любой желающий. Прийти на праздник или поддержать нас, передав на ярмарку изделия ручной работы:
- открытки,
- мыло,
- игрушки и елочные украшения,
- вязаные носки, шапки, шарфы, варежки,
- картины,
- изделия в технике декупаж,
- сережки, броши, бусы,
- выпечку.
Любые творческие идеи приветствуются.
По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(926)124-75-60 (координатор группы Валерия Гречина).
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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