Гостей праздника ждет уютное «ламповое» пространство с ярмаркой авторских вещиц и выпечкой, мастерскими по декупажу, скрапбукингу, изготовлению пальчикового театра и новогодних игрушек из фетра для детей. Тепло празднику добавит концерт авторской музыки вместе с Марией Фроловской (арфа), Артемом Беловым (гитара и губная гармошка), Александром Гречиным (гитара) и группой «День радости» (гитара и кахон).

Гости праздника смогут принять участие в новогодней фотосессии с очаровательным зайцем, который будет угощать всех мандаринами.

Все вырученные средства будут направлены на помощь тяжелобольному мальчику, людям старшего поколения и другим подопечным волонтерской группы. Пусть предновогодняя пора станет чудом для всех без исключения.

Принять участие в празднике может любой желающий. Прийти на праздник или поддержать нас, передав на ярмарку изделия ручной работы:

открытки,

мыло,

игрушки и елочные украшения,

вязаные носки, шапки, шарфы, варежки,

картины,

изделия в технике декупаж,

сережки, броши, бусы,

выпечку.

Любые творческие идеи приветствуются.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(926)124-75-60 (координатор группы Валерия Гречина).