Скоро Новый Год, пора украшать елки! Досуговый центр ГБУ «М КЛУБ» приглашает всех желающих посетить бесплатные мастер-классы в корпусе 1455. Вместе с мастерицей Натальей Самсоновой каждые декабрьские вторник и четверг дети и взрослые будут создавать эксклюзивные новогодние игрушки и сувениры. Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись.
На мастер-классы можно попасть записавшись по телефону: 8(499)729-29-41.
Количество мест ограничено!
Для участия в мастер-классах вам понадобится только сменная обувь!
Спасение белки и мятая картошка. Иногородние студенты рассказывают, как обживаются в Зеленограде Истории
Как всемирно известный психоаналитик Герман Роршах начинал карьеру в санатории «для нервных» рядом с Крюково Истории
Что хотят сделать на пруду в 17 микрорайоне и на бульваре в 20 микрорайоне. Обзор предложений Новости
Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В ноябре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.