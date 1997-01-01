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Бесплатные мастер-классы в М-Клубе в декабре 4 - 20 декабря Муниципальное учреждение "М-Клуб" (корпус 1455) Возраст 5+

Скоро Новый Год, пора украшать елки! Досуговый центр ГБУ «М КЛУБ» приглашает всех желающих посетить бесплатные мастер-классы в корпусе 1455. Вместе с мастерицей Натальей Самсоновой каждые декабрьские вторник и четверг дети и взрослые будут создавать эксклюзивные новогодние игрушки и сувениры. Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись.

На мастер-классы можно попасть записавшись по телефону: 8(499)729-29-41.

Количество мест ограничено!

Для участия в мастер-классах вам понадобится только сменная обувь!

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