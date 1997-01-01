Турнир пройдет по правилам ФИДЭ согласно круговой системе. Контроль времени — 5 минут на партию для каждого игрока. Важное уточнение — турнир для тех, кто уже знает правила игры, обучения на нем не будет.

Победителей ждут кубки и призы от Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Талисман».