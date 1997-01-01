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Шахматный турнир «Ход конем» 1 декабря 15:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

8 декабря в КЦ «Зеленоград» состоится Шахматный турнир «Ход конем». Организаторами турнира выступают КЦ и Спортивно-досуговый центр «Талисман». В состязаниях смогут принять участие все желающие, невзирая на пол и возраст: дети и взрослые, профессионалы и любители. Победителей ждут кубки и призы. Вход свободный. Начало в 15:00.

Турнир пройдет по правилам ФИДЭ согласно круговой системе. Контроль времени — 5 минут на партию для каждого игрока. Важное уточнение — турнир для тех, кто уже знает правила игры, обучения на нем не будет.

Победителей ждут кубки и призы от Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Талисман».

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