8 декабря в КЦ «Зеленоград» состоится Шахматный турнир «Ход конем». Организаторами турнира выступают КЦ и Спортивно-досуговый центр «Талисман». В состязаниях смогут принять участие все желающие, невзирая на пол и возраст: дети и взрослые, профессионалы и любители. Победителей ждут кубки и призы. Вход свободный. Начало в 15:00.
Турнир пройдет по правилам ФИДЭ согласно круговой системе. Контроль времени — 5 минут на партию для каждого игрока. Важное уточнение — турнир для тех, кто уже знает правила игры, обучения на нем не будет.
Победителей ждут кубки и призы от Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Талисман».
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