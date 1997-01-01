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Бесплатный курс оказания первой помощи от профессиональных спасателей 6 декабря 16:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 12+

Навык не растеряться в экстренной ситуации, помочь себе и другому человеку — один из самых важных в жизни. На тренинге в Культурном центре «Зеленоград» вы узнаете, что нужно делать при оказании первой помощи, а что категорически делать нельзя. Начало в четверг 6 декабря в 16:00, вход свободный.

В часовой программе мероприятия

  • Юридические аспекты и разрушение опасных мифов о необходимых экстренных действиях
  • Эпилепсия. Что это?
  • Действия при потере сознания
  • Остановка дыхания, сердцебиение. Что делать, как и когда?
  • Кровотечение. Алгоритм действий. В чем опасность и как не навредить?

Мероприятие проводит Межрегиональная общественная организация «Точка спасения»

Это — общественное движение, объединяющее людей, которые заинтересованы в совершенствовании безопасности во всех сферах человеческой жизни.

«Мы работаем над повышением уровня безопасности путем развития навыков и улучшения знаний по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, осуществляя научно-изыскательскую, учебно-методическую деятельность, создавая добровольные пожарно-спасательные подразделения, проявляя социальную активность и проводя мероприятия, направленные на формирование культуры безопасности и интереса к важным вопросам современного общества».

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