Навык не растеряться в экстренной ситуации, помочь себе и другому человеку — один из самых важных в жизни. На тренинге в Культурном центре «Зеленоград» вы узнаете, что нужно делать при оказании первой помощи, а что категорически делать нельзя. Начало в четверг 6 декабря в 16:00, вход свободный.
- Юридические аспекты и разрушение опасных мифов о необходимых экстренных действиях
- Эпилепсия. Что это?
- Действия при потере сознания
- Остановка дыхания, сердцебиение. Что делать, как и когда?
- Кровотечение. Алгоритм действий. В чем опасность и как не навредить?
Это — общественное движение, объединяющее людей, которые заинтересованы в совершенствовании безопасности во всех сферах человеческой жизни.
«Мы работаем над повышением уровня безопасности путем развития навыков и улучшения знаний по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, осуществляя научно-изыскательскую, учебно-методическую деятельность, создавая добровольные пожарно-спасательные подразделения, проявляя социальную активность и проводя мероприятия, направленные на формирование культуры безопасности и интереса к важным вопросам современного общества».
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В ноябре и всегда!
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