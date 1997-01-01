Навык не растеряться в экстренной ситуации, помочь себе и другому человеку — один из самых важных в жизни. На тренинге в Культурном центре «Зеленоград» вы узнаете, что нужно делать при оказании первой помощи, а что категорически делать нельзя. Начало в четверг 6 декабря в 16:00, вход свободный.