Любите ли вы посиделки в кругу друзей? Напеваете ли вы песни под гитару, услышав знакомый мотив? Если на оба вопроса вы ответили «Да!», то вам обязательно нужно побывать в уютной компании, где Все Свои. 1 декабря «Все Свои» соберутся вновь в Библиотеке театра и кино №252 (корпус 1462), чтобы встретить первый зимний вечер и дать отпор холодам. Начало в 19:00. Стоимость билета: 300 руб.