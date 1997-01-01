Любите ли вы посиделки в кругу друзей? Напеваете ли вы песни под гитару, услышав знакомый мотив? Если на оба вопроса вы ответили «Да!», то вам обязательно нужно побывать в уютной компании, где Все Свои. 1 декабря «Все Свои» соберутся вновь в Библиотеке театра и кино №252 (корпус 1462), чтобы встретить первый зимний вечер и дать отпор холодам. Начало в 19:00. Стоимость билета: 300 руб.
Эти квартирники давно стали чем-то большим, чем просто музыкальные посиделки. Каждый участник и зритель влияет на общее настроение всего вечера, ведь является неотъемлемой его частью. Литературные произведения, акустические сеты и всем знакомые хиты — фирменный рецепт хорошей компании, приправленной горячим чаем и вкуснейшими печеньками.
Пожалуйста покупайте билет заранее по ссылке.
Стоимость билета до 29 ноября включительно: 250р
Стоимость билета после 29 ноября: 300р
До скорой встречи, друзья! :)
Телефон для справок: +7(499)736 20 74
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