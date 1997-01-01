В программе мам с малышами ждёт выставка книг, полезных и интересных детям раннего возраста, игротека с деревянными игрушками от компании «Кладовая теплоты», живая музыка с программой «Классика детям», сет из мини-лекций на тему развития детей и о ресурсах родителей, рукодельные мастерилки и консультации лучших специалистов города.

«Утренники МамаСлёта» — это площадка для общения родителей и малышей в комфортном большом зале библиотеки. Ноябрьский полезный праздник будет посвящен Дню матери, в честь которого будет организована семейная фотосессия.

Вход бесплатный. Количество мест ограничено.Необходима регистрация по ссылке.

Телефон для справок: +7(499)736-20-74