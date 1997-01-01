Библиотека театра и кино №252 (корпус 1462) приглашает на «Утренник» проекта детско-родительского форума «Мамаслёт», который состоится 29 ноября с 10:00 до 13:00. В программе: живая музыка, выставка книг, игротека, рукодельные мастерские и лекции для родителей. Количество мест ограничено. Вход бесплатный, но необходима регистрация.
В программе мам с малышами ждёт выставка книг, полезных и интересных детям раннего возраста, игротека с деревянными игрушками от компании «Кладовая теплоты», живая музыка с программой «Классика детям», сет из мини-лекций на тему развития детей и о ресурсах родителей, рукодельные мастерилки и консультации лучших специалистов города.
«Утренники МамаСлёта» — это площадка для общения родителей и малышей в комфортном большом зале библиотеки. Ноябрьский полезный праздник будет посвящен Дню матери, в честь которого будет организована семейная фотосессия.
Вход бесплатный. Количество мест ограничено.Необходима регистрация по ссылке.
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