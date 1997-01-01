Все упражнения выполняются на гаджетах, которые родитель и ребенок принесли с собой (2 гаджета, это могут быть мобильные, планшеты, ноутбуки). Упражнения проходят в форме переписки родителя с ребенком или родителя с чужим ребенком для моделирования травли или контакта с незнакомцем. Моделирование опасных ситуаций происходит в дружелюбной атмосфере и только в присутствии родителя. Мы не будем устанавливать никакие специальные приложения или программы родительского контроля.

Нам предстоит серьёзный разговор о том, как устроен интернет, где хранится загруженная нами информация. А также: проверим, могут ли дети связаться с родителями в интернете и передать им информацию, с которой они столкнулись на просторах сети; узнаем, как выявить небезопасную информацию; узнаем, какую информацию лучше не выкладывать в общий доступ и почему; потренируемся правильно отвечать незнакомцам в сети и узнаем, что от нас могут хотеть преступники; поговорим о кибербуллинге, что с ним делать и как не получить травмы от недоброжелательно настроенных сверстников в сети.

Тренинг специализируется на создании конструктивного диалога между детьми и родителями, вовлекая детей и родителей в совместные упражнения, на которых построена методика обучения безопасному поведению. Все упражнения разработаны специально для обучения безопасному поведению на основе реальных ситуаций. Ведущий тренинга: Анна Зеленкова, игровой педагог, преподаватель ОБЖ, руководитель московского проекта «Важные правила. Обучение детей правилам безопасности».