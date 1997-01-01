Нет, тренинг не заключается в установке специальных приложений или программ родительского контроля. Напротив, упражнения помогают объяснить ребенку, как устроен интернет, и где хранится загруженная им информация, они моделируют опасные ситуации, такие как контакт с незнакомцем или кибербуллинг. Тренинг для детей 7 — 14 лет (и их родителей) пройдет в Культурном центре «Зеленоград» в субботу 1 декабря с 13:00 до 14:30. Cтоимость семейного билета (взрослый+ребенок) — 1,5 тысячи рублей, количество билетов строго ограничено.
Все упражнения выполняются на гаджетах, которые родитель и ребенок принесли с собой (2 гаджета, это могут быть мобильные, планшеты, ноутбуки). Упражнения проходят в форме переписки родителя с ребенком или родителя с чужим ребенком для моделирования травли или контакта с незнакомцем. Моделирование опасных ситуаций происходит в дружелюбной атмосфере и только в присутствии родителя. Мы не будем устанавливать никакие специальные приложения или программы родительского контроля.
Нам предстоит серьёзный разговор о том, как устроен интернет, где хранится загруженная нами информация. А также: проверим, могут ли дети связаться с родителями в интернете и передать им информацию, с которой они столкнулись на просторах сети; узнаем, как выявить небезопасную информацию; узнаем, какую информацию лучше не выкладывать в общий доступ и почему; потренируемся правильно отвечать незнакомцам в сети и узнаем, что от нас могут хотеть преступники; поговорим о кибербуллинге, что с ним делать и как не получить травмы от недоброжелательно настроенных сверстников в сети.
Тренинг специализируется на создании конструктивного диалога между детьми и родителями, вовлекая детей и родителей в совместные упражнения, на которых построена методика обучения безопасному поведению. Все упражнения разработаны специально для обучения безопасному поведению на основе реальных ситуаций. Ведущий тренинга: Анна Зеленкова, игровой педагог, преподаватель ОБЖ, руководитель московского проекта «Важные правила. Обучение детей правилам безопасности».
Издательство «Настя и Никита» уже два года дружит с Анной Зеленковой и её семейными тренингами про то, как вести себя с чужими взрослыми, что делать, если потерялся, и как обезопасить ребенка в Интернете. Мы провели около 30 тренингов на своей площадке, наши дети ходили на эти тренинги и без малейшего сомнения мы можем их рекомендовать другим людям. Очень поддерживаем позицию Анны, что дети обязательно должны участвовать вместе со «своими» взрослыми, на этом строится отработка полезных навыков. Это гораздо более эффективный способ, чем просто рассказывать детям, что надо и что не надо делать. Более того, взрослые убеждаются самостоятельно, что ещё нужно «подтянуть», потренировать малышу, чтобы обе стороны — и дети, и родители — чувствовали себя более спокойно, более защищено в различных ситуациях, которые жизнь подбрасывает нам порой очень коварно и неожиданно.
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