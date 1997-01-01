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Лекция «Московские вокзалы» 1 декабря 15:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 18+

КЦ «Зеленоград» приглашает 1 декабря на лекцию «Московские вокзалы» из цикла «Московская архитектура». Бурный рост железнодорожной сети в XIX веке привел к активному строительству вокзалов. На лекции расскажут о том, какие именитые архитекторы и художники привлекались к постройке зданий вокзалов, почему и как вокзалы перестраивались и когда они обрели привычный нам вид. Начало в 15:00. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.

Лекция «Московские вокзалы» пройдет в рамках цикла лекций «Московская архитектура», который посвящен архитектуре первой половины ХХ века и включает в себя три темы: «Московские вокзалы», «Московское метро», «Сталинские высотки».

Спикер: Мария Макарова, выпускница РГТУ, архитектурный энтузиаст, более двух лет занимается исследованием антикварного фарфора.

Необходима предварительная регистрация по ссылке или телефону 8(499)762-42-10

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