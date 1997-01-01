Лекция «Московские вокзалы» пройдет в рамках цикла лекций «Московская архитектура», который посвящен архитектуре первой половины ХХ века и включает в себя три темы: «Московские вокзалы», «Московское метро», «Сталинские высотки».

Спикер: Мария Макарова, выпускница РГТУ, архитектурный энтузиаст, более двух лет занимается исследованием антикварного фарфора.

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