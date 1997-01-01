«Сплин» — это российская рок-группа, образованная в начале 90-х годов в Санкт-Петербурге. Лидером коллектива и автором большинства песен из его репертуара является Александр Васильев. Название команды навеяно строками стихотворения русского поэта Серебряного века Саши Чёрного. Это произведение легло в основу песни «Под сурдинку», которая вошла в альбом «Пыльная Быль».

Как молью изъеден я сплином…

Посыпьте меня нафталином,

Сложите в сундук и поставьте меня на чердак,

Пока не наступит весна…