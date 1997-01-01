Концерт, которому, возможно, суждено стать главным музыкальным Событием этой зимы — выступление группы «Сплин» состоится 25 января в 19:00. Легендарный коллектив представит на сцене новый альбом «Встречная Полоса» и разумеется, исполнит главные хиты.Новые песни «Тепло родного дома», «Когда пройдёт 100 лет» и другие, уже знакомые широкой аудитории, обязательно прозвучат на этом концерте. Но и старые, любимые хиты также никуда не денутся: «Орбит без сахара», «Выхода нет» и «Мое сердце» никто не отменял… Билетов осталось мало. Торопитесь! Стоимость от 1900 — 4500 рублей.
«Сплин» — это российская рок-группа, образованная в начале 90-х годов в Санкт-Петербурге. Лидером коллектива и автором большинства песен из его репертуара является Александр Васильев. Название команды навеяно строками стихотворения русского поэта Серебряного века Саши Чёрного. Это произведение легло в основу песни «Под сурдинку», которая вошла в альбом «Пыльная Быль».
Как молью изъеден я сплином…
Посыпьте меня нафталином,
Сложите в сундук и поставьте меня на чердак,
Пока не наступит весна…
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