В Культурном центре временно «приземлился» зеленоградский клуб сторонников семейного образования (СО). На встречах клуба дети и родители реализуют совместные проекты, общаются, играют и занимаются творчеством. Всех желающих, интересующихся семейным образованием, приглашают приходить, задавать вопросы, наблюдать за подходом к занятиям при СО. Если вы давно присматривались к этой системе образования, но не знаете, у кого есть практический опыт, — приходите на «открытые уроки» по понедельникам! Встречи проходят 26 ноября, 3, 10 и 17 декабря с 10 до 14 часов на втором этаже ДК в зоне коворкинга. Участие бесплатное, но нужно записаться по телефону.
Про идею создания клуба семейного образования куратор проекта Регина Сергутова рассказывает так: «Клуб — это среда, которую создают дети и родители. Это прежде всего интересные и увлеченные своим делом люди. И то, что они несут с собой. Это место встречи и общих активностей. Таких, которые сложно дать ребенку дома. Это пространство для коммуникации, командных проектов и совместного творчества. Это детский театр и английский клуб, настольные и ролевые игры, площадка для детских докладов, дискуссий и дебатов. И любой другой регулярный или нерегулярный проект, с которым семья хочет прийти в клуб. И специальный гость — человек, увлеченный своим делом, который расскажет о своей профессии и образе жизни человека его профессии. Дверца во взрослый мир. Через общение».
10.00 Встреча, игры на знакомство и взаимодействие
10.30 Настольные игры для детей от 4 лет, лего-конструирование (до 4 лет)
11.00 «Читарик»: читаем новогоднюю книгу «Этот страшный милый волк», лепим с детьми настольный театр и показываем спектакль
12.30 Перерыв на чай, угощение к чаю приветствуется
13.00 Мастер-класс по новогодним открыткам
Приходите знакомиться с семейным образованием, делиться опытом и заводить новых друзей! Успевайте до середины декабря, пока работа Клуба открыта для всех желающих!
Запись по телефону 8-906-722-38-90 (Регина, звоните, пожалуйста, не ранее 9 часов утра и не позднее 8 часов вечера).
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