Приходите знакомиться с семейным образованием, делиться опытом и заводить новых друзей! Успевайте до середины декабря, пока работа Клуба открыта для всех желающих!

Запись по телефону 8-906-722-38-90 (Регина, звоните, пожалуйста, не ранее 9 часов утра и не позднее 8 часов вечера).