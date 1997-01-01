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Рождественский концерт группы «Мельница» 11 января 19:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 12+

Как провести Рождество по-настоящему волшебно? Конечно, в компании музыкантов группы «Мельница»! Рождественские концерты «Мельницы» уже стали традицией. В КЦ «Зеленоград» концерт состоится 11 января. Начало в 19:00. Билеты уже есть в продаже. Стоимость от 1400 до 3400 рублей.

Известный художник Вася Ложкин создал специально для артистов праздничную афишу, на которой изобразил их в виде своих фирменных котов. Такой и будет рождественская программа — праздничной, легкой и немного ироничной.

О группе:

Мельница — самая популярная российская фолк-рок группа, была образована в Москве в 1999 году. За плечами группы 7 номерных альбомов (последний альбом «Химера» выпущен в 2016 году), выступления на крупнейших площадках и фестивалях страны, таких как «Нашествие», «Мир Сибири», «Чартова Дюжина» и др.

Лидер и основатель группы «Мельница» Хелависа дважды (в 2015 и 2017 годах) получала премию «Чартова Дюжина» в номинации «Солистка года», а в 2006 году Мельница получила премию ЧД — «Лучший концерт года». Группа активно гастролирует по России, Украине, Беларуси, Израилю, а также крупнейшим городам Европы.

Мельница — «Прощай» (Official video)
Мельница/youtube.com
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