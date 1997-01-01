О группе:

Мельница — самая популярная российская фолк-рок группа, была образована в Москве в 1999 году. За плечами группы 7 номерных альбомов (последний альбом «Химера» выпущен в 2016 году), выступления на крупнейших площадках и фестивалях страны, таких как «Нашествие», «Мир Сибири», «Чартова Дюжина» и др.

Лидер и основатель группы «Мельница» Хелависа дважды (в 2015 и 2017 годах) получала премию «Чартова Дюжина» в номинации «Солистка года», а в 2006 году Мельница получила премию ЧД — «Лучший концерт года». Группа активно гастролирует по России, Украине, Беларуси, Израилю, а также крупнейшим городам Европы.