На сцене КЦ «Зеленоград» 23 ноября в 18:00 состоится Шоу кошек Дмитрия Куклачева «Я — клоун, или КОТОстройка». Спектакль посвящен звездам мировой клоунады: Чарли Чаплину, Леониду Енгибарову и клоуну со сценическим псевдонимом Грок, чье настоящее имя Шарль Адриен Веттах. Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев воплотил в жизнь свою давнюю мечту и поставил спектакль, посвященный кумирам своей юности. Билеты еще есть в продаже. Стоимость от 600 — 1400 рублей.
Спектакль «Я-клоун, или КОТОстройка» — это взгляд на великие имена через призму современности и, конечно же, через призму Театра кошек. Входя в образ и исполняя репризы великих клоунов, Дмитрий Куклачев усложняет номера, добавляя в них трюки с кошками.
Очень точно вживаясь в образ Чаплина, Дмитрий заставляет поверить зрителей, что на сцене именно этот великий клоун. Куклачев-Чаплин с легкостью балансирует шестом, с невозмутимо сидящей наверху кошкой.
Исполняя репризу музыкального эксцентрика Грока, артист играет на пиле, извлекая из этого немузыкального инструмента потрясающе красивые звуки.
В образе Леонида Енгибарова Дмитрий исполняет сложнейшую репризу: последовательно он покоряет одну, три и даже пять катушек!
Сложнейшие номера Дмитрий Куклачев исполняет с легкостью благодаря высочайшему мастерству профессионала.
НА ШОУ ВАС ЖДЕТ:
• Ну очень много дрессированных животных!
• Сам Дмитрий Куклачев в главной роли!
• Удивительные цирковые номера и действительно смешная клоунада.
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