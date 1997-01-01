Спектакль «Я-клоун, или КОТОстройка» — это взгляд на великие имена через призму современности и, конечно же, через призму Театра кошек. Входя в образ и исполняя репризы великих клоунов, Дмитрий Куклачев усложняет номера, добавляя в них трюки с кошками.

Очень точно вживаясь в образ Чаплина, Дмитрий заставляет поверить зрителей, что на сцене именно этот великий клоун. Куклачев-Чаплин с легкостью балансирует шестом, с невозмутимо сидящей наверху кошкой.

Исполняя репризу музыкального эксцентрика Грока, артист играет на пиле, извлекая из этого немузыкального инструмента потрясающе красивые звуки.

В образе Леонида Енгибарова Дмитрий исполняет сложнейшую репризу: последовательно он покоряет одну, три и даже пять катушек!

Сложнейшие номера Дмитрий Куклачев исполняет с легкостью благодаря высочайшему мастерству профессионала.

НА ШОУ ВАС ЖДЕТ:

• Ну очень много дрессированных животных!

• Сам Дмитрий Куклачев в главной роли!

• Удивительные цирковые номера и действительно смешная клоунада.