24 ноября в 13:30 в КЦ «Зеленоград» пройдет праздник, посвященный Дню матери «Мамин день». Теплый, добрый, нежный праздник «Мамин день» отмечается в России в конце ноября. Культурный центр «Зеленоград» приглашает мам, сестричек, бабушек, теть и подруг на семейный праздник. Все желающие смогут смастерить милые подарки — поздравить и провести время вместе! А еще всех гостей ждут развлечения и угощение! Вход свободный.
В программе:
- Мастер-класс по созданию прекрасных роз
- Мастер-класс по созданию «уютной» и многослойной открытки от Школы скорочтения BeBrain
- Мастер-класс по созданию «мягкого» сердца-подвески и открытки-пазла от клубных формирований КЦ «Зеленоград»
- Программа для мам от Mary Kay, включая экспресс-макияжи, консультации по бейкингу (секрету свежего сияния лица), уходу за кожей и определению цветотипа
- Концерт детского музыкального коллектива «Семицветик» и музыкальной студии «МилАко»
- Чаепитие с блинами от корчмы «Диканька»
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