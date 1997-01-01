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EMEX. Автозапчасти вовремя.
Открытая лекция в МИЭТе о беспилотных автомобилях Яндекса 21 ноября 16:00 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский институт электронной техники)
Фото: ekozlov.ru

В среду, 21 ноября (в 16:00), в рамках «Открытого лектория» в МИЭТе выступит с лекцией руководитель проектов в команде беспилотных автомобилей Яндекса Дмитрий Соломенцев. Он расскажет, как разрабатываются, тестируются и обучаются беспилотные автомобили, как для этого применяют технологии машинного обучения, какие используются сенсоры и какое оборудование производится для «беспилотников». Участие бесплатное, необходимо предварительное согласование доступа на лекцию для всех, у кого нет пропусков МИЭТ.

Дмитрий Соломенцев — кандидат физико-математических наук в области физики атмосферы, в прошлом — руководитель сервиса Яндекс.Погода и автор Meteum — технологии гиперлокальных прогнозов погоды. Основатель компании AeroState, глобального провайдера данных о составе атмосферы.

«Мы ставим перед собой масштабную цель — оказаться в числе первых в мире компаний, создавших технологию для беспилотного управления автомобилем, — сообщает Яндекс. — Для того, чтобы автомобиль стал полностью автономным, мы используем алгоритмическую базу машинного обучения, разработанную в Яндексе для решения множества задач, связанных с поиском и ранжированием. Однако, кроме алгоритмов, огромную роль в технологии играют сенсоры и электронные системы, часть из которых мы также проектируем самостоятельно».

Беспилотные автомобили Яндекса уже запущены в тестовом режиме в Иннополисе (Казань, Татарстан) и в Сколково (Москва). Первый такой автомобиль испытали в системе Яндекс.Такси в мае 2017 года. Разработчики совершенствуют технологии и готовятся расширять территорию, на которой они будут доступны пользователям.

Видео: Яндекс/youtube.com

Встреча в МИЭТе состоится в большой лекционной аудитории 1202. Конакт для оформления разового пропуска в МИЭТ: 8(925)613-4042, Дмитрий Огородов. Необходимо иметь при себе паспорт для входа.

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