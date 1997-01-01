Дмитрий Соломенцев — кандидат физико-математических наук в области физики атмосферы, в прошлом — руководитель сервиса Яндекс.Погода и автор Meteum — технологии гиперлокальных прогнозов погоды. Основатель компании AeroState, глобального провайдера данных о составе атмосферы.

«Мы ставим перед собой масштабную цель — оказаться в числе первых в мире компаний, создавших технологию для беспилотного управления автомобилем, — сообщает Яндекс. — Для того, чтобы автомобиль стал полностью автономным, мы используем алгоритмическую базу машинного обучения, разработанную в Яндексе для решения множества задач, связанных с поиском и ранжированием. Однако, кроме алгоритмов, огромную роль в технологии играют сенсоры и электронные системы, часть из которых мы также проектируем самостоятельно».

Беспилотные автомобили Яндекса уже запущены в тестовом режиме в Иннополисе (Казань, Татарстан) и в Сколково (Москва). Первый такой автомобиль испытали в системе Яндекс.Такси в мае 2017 года. Разработчики совершенствуют технологии и готовятся расширять территорию, на которой они будут доступны пользователям.