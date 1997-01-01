КЦ «Зеленоград» приглашает детей на цикл мастер-классов по созданию 3Д-книги «Откуда появился Дед Мороз?», который будет проходить по понедельникам (19 ноября, 26 ноября, 3 декабря, 10 декабря, 17 декабря). В конце мини-курса у детей получится готовая самодельная «книга» с 4 объемными разворотами — и прибавится интересных и забавных знаний о самом главном новогоднем персонаже. Начало в 16:00. Количество участников каждого мастер-класса ограничено. Стоимость одного билета на каждый мастер-класс в цикле составляет 600 рублей. Количество занятий влияет на толщину итоговой «книги». Но можно посетить не все.
Создание объемной (иначе — 3D или POP-UP) книжки с трансформирующимися плоскостями на веселую и близкую детям новогоднюю тему: «Откуда появился Дед Мороз („теория возникновения“ с древних времен до наших дней)».
Объёмное моделирование из бумаги способствует развитию образного мышления и помогает развить навыки конструирования. Среди них — формирование умений сравнивать окружающие предметы с геометрическими формами; мысленно расчленять объекты на части и сопоставлять их с геометрическими фигурами и телами; представлять по памяти образ ранее виденного объекта; воображать образ объекта, который хочется изготовить по собственному замыслу; выражать его на плоскости путем создания силуэта из геометрических фигур; создавать материальный образ объекта из плоских деталей.
Ведущая мероприятия: Ольга Самбурова (высшее образование — НИУ-ВШЭ, Британская школа дизайна, факультет «Дизайн интерьера», «Макетирование, трансформации плоскости», дополнительное образование — курсы по созданию POP-UP альбомов), куратор одной из зеленоградских «школ» по программе семейного обучения (СО).
Количество участников ограничено, торопитесь приобрести билеты!
Посмотрите «листалку» одного из самых юных участников похожего мастер-класса Ольги!
Купить билеты на мастер-классы можно здесь.
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