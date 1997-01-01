Создание объемной (иначе — 3D или POP-UP) книжки с трансформирующимися плоскостями на веселую и близкую детям новогоднюю тему: «Откуда появился Дед Мороз („теория возникновения“ с древних времен до наших дней)».

Объёмное моделирование из бумаги способствует развитию образного мышления и помогает развить навыки конструирования. Среди них — формирование умений сравнивать окружающие предметы с геометрическими формами; мысленно расчленять объекты на части и сопоставлять их с геометрическими фигурами и телами; представлять по памяти образ ранее виденного объекта; воображать образ объекта, который хочется изготовить по собственному замыслу; выражать его на плоскости путем создания силуэта из геометрических фигур; создавать материальный образ объекта из плоских деталей.

Ведущая мероприятия: Ольга Самбурова (высшее образование — НИУ-ВШЭ, Британская школа дизайна, факультет «Дизайн интерьера», «Макетирование, трансформации плоскости», дополнительное образование — курсы по созданию POP-UP альбомов), куратор одной из зеленоградских «школ» по программе семейного обучения (СО).

Количество участников ограничено, торопитесь приобрести билеты!

Посмотрите «листалку» одного из самых юных участников похожего мастер-класса Ольги!

Купить билеты на мастер-классы можно здесь.