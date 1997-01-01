Все слышали про Большой адронный коллайдер, но это не единственный ускоритель частиц в мире, есть множество других, и некоторые совсем рядом с нами. Изучают на них не только высокую физику, но и известные всем картины, шампуни и даже гречку. В этот раз расскажем, зачем гречку исследовали на ускорителе электронов и что нового о ней узнали.

Ксения Козловская — кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Московского государственного университета и доцент Московского физико-технического института, читает курс физики конденсированного состояния.

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