Библиотека умного досуга №253 (корпус 1106) приглашает 24 ноября на научно-популярный лекторий с физиком Ксенией Козловской. Тема очередной встречи — «Как на ускорителе исследовали гречку». Во время лекции в библиотеке работает бесплатная детская комната с вожатым для детей от 3 лет (для посетителей лектория). Начало в 16:00. Вход бесплатный.
Все слышали про Большой адронный коллайдер, но это не единственный ускоритель частиц в мире, есть множество других, и некоторые совсем рядом с нами. Изучают на них не только высокую физику, но и известные всем картины, шампуни и даже гречку. В этот раз расскажем, зачем гречку исследовали на ускорителе электронов и что нового о ней узнали.
Ксения Козловская — кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Московского государственного университета и доцент Московского физико-технического института, читает курс физики конденсированного состояния.
Во время лекции в библиотеке работает бесплатная детская комната с вожатым для детей от 3 лет (для посетителей лектория).
Возрастной ценз: 12+
Телефон для справок: +7(499)736-20-74
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+7 (495) 76-76-746
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