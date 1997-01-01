Давно ли Вы читали вслух? Наверное, еще в детстве, когда только учились складывать буквы в слова. А какое это было наслаждение, когда книгу брала мама: слово оживало, становилось объемным и таким родным. Вслушиваясь в интонации чтеца, в малейшие изменения его голоса, мы открывали для себя целые миры. «Ведогонь-театр» возрождает эту традицию. Вас ждет хорошая литература, любимые актеры и приятная атмосфера новой площадки проведения проекта — Библиотеки театра и кино.

В ноябре читаем сказку-притчу Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», которая знакома почти каждому. Ее читают и перечитывают, и с каждым разом дети и взрослые открывают в ней новые смыслы. Приглашаем отправиться вместе с Маленьким принцем в путешествие по планетам, где ждут приключения, удивительные встречи, где ждет большой непознанный мир…

За книгой Илья Роговин и Зоя Даниловская.

Рекомендуемый возраст зрителей — от 6 лет.

Детям и родителям иметь с собой сменную обувь.

Приобрести билеты онлайн можно на сайте «Ведогонь-театра» по ссылке. Количество мест ограничено.

Телефон для справок: +7(499)736-20-74