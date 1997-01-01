16 ноября в Библиотеке театра и кино №252 (корпус 1462) актеры «Ведогонь-театра» Илья Роговин и Зоя Даниловская прочтут сказку-притчу Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», которая знакома почти каждому. Ее читают и перечитывают, и с каждым разом дети и взрослые открывают в ней новые смыслы. Вас ждут, чтобы отправиться вместе с Маленьким принцем в путешествие по планетам, где ждут приключения, удивительные встречи, где ждет большой непознанный мир… Начало в 18:30. Вход платный. Стоимость — 500 рублей для каждого зрителя. Количество мест ограничено.
Давно ли Вы читали вслух? Наверное, еще в детстве, когда только учились складывать буквы в слова. А какое это было наслаждение, когда книгу брала мама: слово оживало, становилось объемным и таким родным. Вслушиваясь в интонации чтеца, в малейшие изменения его голоса, мы открывали для себя целые миры. «Ведогонь-театр» возрождает эту традицию. Вас ждет хорошая литература, любимые актеры и приятная атмосфера новой площадки проведения проекта — Библиотеки театра и кино.
В ноябре читаем сказку-притчу Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», которая знакома почти каждому. Ее читают и перечитывают, и с каждым разом дети и взрослые открывают в ней новые смыслы. Приглашаем отправиться вместе с Маленьким принцем в путешествие по планетам, где ждут приключения, удивительные встречи, где ждет большой непознанный мир…
За книгой Илья Роговин и Зоя Даниловская.
Рекомендуемый возраст зрителей — от 6 лет.
Детям и родителям иметь с собой сменную обувь.
Приобрести билеты онлайн можно на сайте «Ведогонь-театра» по ссылке. Количество мест ограничено.
Телефон для справок: +7(499)736-20-74
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