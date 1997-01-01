Сюжетная линия этой очень популярной пьесы Дюлы Урбана, идущей во многих театра, стара, как мир — родители из-за своего происхождения, воспитания или его отсутствия, цвета кожи и прочих отличий друг от друга (их можно продолжать до бесконечности) готовы погубить друг друга, но дети… влюбились…

А вот что дальше сделают герои детской музыкальной сказки «Все мыши любят сыр», вы можете узнать посмотрев весёлый, поучительный музыкальный семейный спектакль театра «Русский терем», г. Москва. Спектакль длится недолго, поэтому не утомляет детей. Но есть ограничение по возрасту — 6 лет, и это правильно — спектакль не для малышей.