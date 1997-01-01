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Мастер-класс по ручному ткачеству «Старинный способ плетения традиционных народных поясов на дощечках» 14 ноября 11:00-13:00,21 ноября 11:00-13:00,28 ноября 11:00-13:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 12+

Этно-клуб «Дикое поле» приглашает соприкоснуться с культурой наших предков и соткать собственный пояс по старинной технологии на атмосферных мастер-классах по традиционному ручному ткачеству в КЦ «Зеленоград» 14, 21 и 28 ноября. Начало в 11:00. Разовое занятие 1000 рублей. Абонемент на месяц 2000 рублей. Билеты можно приобрести в кассе КЦ «Зеленоград».

Ткачество — это целая Вселенная, со своими законами, символикой, различными техниками исполнения, за каждой из которых стоит нечто большее, чем просто мастерство и терпение. На наших мастер-классах мы освоим ткачество на дощечках — ремесло необычное и настолько древнее, что сроднило в себе культуры индейцев, славян, викингов и даже древних греков, но у нас получило особое развитие.

По всей России вплоть до XX века был распространен необычный способ делать пояса — заправлять нитки в набор тонких деревянных дощечек и вращать их в зависимости от потребностей орнамента. В ту пору яркий пояс, плетенный из множества разноцветных нитей, для многих славянских народов был не просто важным элементом костюма, но еще и оберегом, к созданию которого мастерицы подходили со всей серьезностью, ведь именно эта деталь должна была защищать своего носителя от злых сил. Кроме того, этикет не позволял человеку появляться на людях без пояса, что отразилось во многих пословицах и поговорках.

На мастер-классах вам расскажут много интересных подробностей об этом аксессуаре, его символическом смысле, научат изготовлять дощечки для ткачества поясов, покажут какие цвета и узоры использовались при плетении пояса, а затем вы сплетете свой первый пояс.

В ходе мастер-классов вы также узнаете:

  • какие обряды и традиции связаны с ткачеством,
  • для чего был нужен человеку пояс в стародавние времена и для чего его стоит носить сейчас,
  • какой орнамент, и какие нити лучше использовать в работе и, где их брать.

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