Всероссийская контрольная по физике, математике и информатике открыта для всех желающих 17 ноября. Можно писать дома (онлайн с 0:00 — 23:59), а можно прийти на любую очную площадку. В Зеленограде контрольную работу можно написать в ГБОУ школа №853. Идет регистрация участников. Задачи контрольной рассчитаны на уровень 8-9 класса общеобразовательной школы. Однако к участию приглашаются как школьники, так и взрослые любого возраста. Начало в 10:00.
Математика, Физика, Информатика — можно решать задачи по всем предметам, а можно выбрать только один.
По каждому предмету 5 задач, они расположены от простой к сложной,последняя пятая задача в каждом предмете — самая трудная!
Задачи проверяются автоматически платформой Яндекс. Контест. Будьте внимательны, что вы вписываете ответы в окно решения.
Каждый, кто примет участие получит диплом участника, но в зависимости от уровня ваших знаний в них будет разный текст и разные подписанты.
До старта Контрольной вы можете попробовать свои силы решая пробные варианты. По ссылке доступны задачи по всем трем предметам.
Найти свою площадку и зарегистрироваться можно здесь.
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