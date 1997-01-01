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Всероссийская контрольная по физике, математике и информатике 17 ноября 10:00 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 853" Возраст 14+

Всероссийская контрольная по физике, математике и информатике открыта для всех желающих 17 ноября. Можно писать дома (онлайн с 0:00 — 23:59), а можно прийти на любую очную площадку. В Зеленограде контрольную работу можно написать в ГБОУ школа №853. Идет регистрация участников. Задачи контрольной рассчитаны на уровень 8-9 класса общеобразовательной школы. Однако к участию приглашаются как школьники, так и взрослые любого возраста. Начало в 10:00.

3 предмета

Математика, Физика, Информатика — можно решать задачи по всем предметам, а можно выбрать только один.

5 задач

По каждому предмету 5 задач, они расположены от простой к сложной,последняя пятая задача в каждом предмете — самая трудная!

Проверка

Задачи проверяются автоматически платформой Яндекс. Контест. Будьте внимательны, что вы вписываете ответы в окно решения.

Награждение

Каждый, кто примет участие получит диплом участника, но в зависимости от уровня ваших знаний в них будет разный текст и разные подписанты.

Где потренироваться?

До старта Контрольной вы можете попробовать свои силы решая пробные варианты. По ссылке доступны задачи по всем трем предметам.

Регистрация участников

Найти свою площадку и зарегистрироваться можно здесь.

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