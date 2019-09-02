В сентябре в клубах «Силуэт» (корпус 1432) и «Радуга» (корпус 1013а, 1006) пройдут мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного искусства. На мастер-классах взрослые и дети создадут своими руками оригинальные подарки для родных и близких, проведут время с друзьями и научаться чему-то новому!
Мастер-классы подойдут как для новичков, так и для опытных мастеров. Все материалы, а также специальные инструменты и оборудование будут предоставлены участникам мастер-классов.
6 сентября, 17:00 / 5+ / корпус 1432, н.п. 2 / Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Праздничный город»
Под руководством опытного мастера участники мастер-класса шаг за шагом освоят технологию изготовления поздравительной открытки своими руками в смешанных видах техники.
Мастер-класс проведет Ксения Митюнина, руководитель изостудии «Фантазия» клуба «Силуэт», художник-технолог по росписи ткани, модельер, лауреат российских и международных конкурсов, лауреат премии правительства Москвы в номинации «Лучший молодой специалист в области культуры» 2014 года.
13 сентября, 17:00 / 5+ / корпус 1432, н.п. 2 / Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Желтый лист»
Приглашаем юных зеленоградцев освоить тонкости бумагопластики — техники, позволяющей создавать полуобъемные и объемные бумажные композиции, схожие внешне с барельефом и скульптурой.
Участники мастер-класса узнают о видах и техниках бумагопластики, возможностях бумаги в декорировании интерьеров, приобретут новые знания по работе с бумагой и различными материалами, и, конечно же, самостоятельно создадут настоящий бумажный шедевр. Несомненное достоинство этого вида искусства — доступность и простота, поэтому красивые фигурки с легкостью получатся и у детей, и у взрослых.
Мастер-класс проведет Ксения Митюнина, руководитель изостудии «Фантазия» клуба «Силуэт», художник-технолог по росписи ткани, модельер, лауреат российских и международных конкурсов, лауреат премии правительства Москвы в номинации «Лучший молодой специалист в области культуры» 2014 года.
18 сентября, 14:00 / 18+ / корпус 1432, н.п. 1 / Мастер-класс по керамике «Русский изразец»
В ходе занятия зеленоградцы старше 18 лет познакомятся с основами лепки изделий из глины и освоят тонкости декорирования слепленного изделия. Сразу после лепки можно будет покрыть свое творение красками на основе фаянса — ангобами различных цветов.
Мастер-класс проведет Елена Емельянова, руководитель студии керамики для взрослых «Дилижанс», студии мозаики и витража «Зазеркалье» и студии декоративно-прикладного творчества «Хенд мейд» клуба «Силуэт». В 2018 году студиям «Зазеркалье» и «Хенд мейд» присвоено почетное звание «Ведущая творческая студия города Москвы».
Необходима предварительная регистрация по телефону: 8(499)733-24-33
10 сентября, 17:00 / 3+ / корп. 1006 / Мастер-класс по изобразительному творчеству «Рисунок за час»
Юные участники мастер-класса научатся основам изобразительного творчества и создадут свой первый шедевр всего за час.
Творческий процесс будет курировать Марина Крашенинникова, руководитель изостудии «Веселая кисточка» клуба «Радуга».
18 сентября, 16:00 / 6+ / корп. 1006 / Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Желтый лист»
Приглашаем юных зеленоградцев освоить тонкости бумагопластики — техники, позволяющей создавать полуобъемные и объемные бумажные композиции, схожие внешне с барельефом и скульптурой.
Участники мастер-класса узнают о видах и техниках бумагопластики, возможностях бумаги в декорировании интерьеров, приобретут новые знания по работе с бумагой и различными материалами, и, конечно же, самостоятельно создадут настоящий бумажный шедевр — кленовый лист. Несомненное достоинство этого вида искусства — доступность и простота, поэтому красивые фигурки с легкостью получатся и у детей, и у взрослых.
Мастер-класс проведет Ксения Митюнина, руководитель театра моды «Изумруд» клуба «Радуга», художник-технолог по росписи ткани, модельер, лауреат российских и международных конкурсов, лауреат премии правительства Москвы в номинации «Лучший молодой специалист в области культуры» 2014 года.
23 сентября, 16:00 / 9+ / корп. 1006 / Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Дары осени»
На мастер-классе участники познакомятся с техникой свободной росписи по ткани и с помощью загустителя изготовят яркое осеннее панно.
Мастер-класс проведет Ксения Митюнина, руководитель театра моды «Изумруд» клуба «Радуга», художник-технолог по росписи ткани, модельер, лауреат российских и международных конкурсов, лауреат премии правительства Москвы в номинации «Лучший молодой специалист в области культуры» 2014 года.
Необходима предварительная регистрация по телефону: 8(499)732-71-22
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.