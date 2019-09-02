Творческие мастер-классы в клубе «Силуэт»

6 сентября, 17:00 / 5+ / корпус 1432, н.п. 2 / Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Праздничный город»

Под руководством опытного мастера участники мастер-класса шаг за шагом освоят технологию изготовления поздравительной открытки своими руками в смешанных видах техники.

Мастер-класс проведет Ксения Митюнина, руководитель изостудии «Фантазия» клуба «Силуэт», художник-технолог по росписи ткани, модельер, лауреат российских и международных конкурсов, лауреат премии правительства Москвы в номинации «Лучший молодой специалист в области культуры» 2014 года.

13 сентября, 17:00 / 5+ / корпус 1432, н.п. 2 / Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Желтый лист»

Приглашаем юных зеленоградцев освоить тонкости бумагопластики — техники, позволяющей создавать полуобъемные и объемные бумажные композиции, схожие внешне с барельефом и скульптурой.

Участники мастер-класса узнают о видах и техниках бумагопластики, возможностях бумаги в декорировании интерьеров, приобретут новые знания по работе с бумагой и различными материалами, и, конечно же, самостоятельно создадут настоящий бумажный шедевр. Несомненное достоинство этого вида искусства — доступность и простота, поэтому красивые фигурки с легкостью получатся и у детей, и у взрослых.

Мастер-класс проведет Ксения Митюнина, руководитель изостудии «Фантазия» клуба «Силуэт», художник-технолог по росписи ткани, модельер, лауреат российских и международных конкурсов, лауреат премии правительства Москвы в номинации «Лучший молодой специалист в области культуры» 2014 года.

18 сентября, 14:00 / 18+ / корпус 1432, н.п. 1 / Мастер-класс по керамике «Русский изразец»

В ходе занятия зеленоградцы старше 18 лет познакомятся с основами лепки изделий из глины и освоят тонкости декорирования слепленного изделия. Сразу после лепки можно будет покрыть свое творение красками на основе фаянса — ангобами различных цветов.

Мастер-класс проведет Елена Емельянова, руководитель студии керамики для взрослых «Дилижанс», студии мозаики и витража «Зазеркалье» и студии декоративно-прикладного творчества «Хенд мейд» клуба «Силуэт». В 2018 году студиям «Зазеркалье» и «Хенд мейд» присвоено почетное звание «Ведущая творческая студия города Москвы».

Необходима предварительная регистрация по телефону: 8(499)733-24-33