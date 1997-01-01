Семейное кафе «АндерСон» в гостях у Культурного центра «Зеленоград». Приходите в гости 10 ноября, целый день дети будут творить на мастер-классах и буквально ходить на ушах с аниматором. Вход свободный. Место встречи: фойе 1-го этажа. Начало в 11:00
Программа:
- с 11:00 до 12:00 мастер-класс созданию разноцветных бус в подарок маме;
- с 13:30 до 14:30 мастерим зверюшек из пробкового дерева;
- с 14:30 будем делать сахарные облака и стоять на ушах с аниматором
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