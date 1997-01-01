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Программа игр и мастер-классов от семейного кафе «АндерСон» 10 ноября 11:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 3+

Семейное кафе «АндерСон» в гостях у Культурного центра «Зеленоград». Приходите в гости 10 ноября, целый день дети будут творить на мастер-классах и буквально ходить на ушах с аниматором. Вход свободный. Место встречи: фойе 1-го этажа. Начало в 11:00

Программа:

  • с 11:00 до 12:00 мастер-класс созданию разноцветных бус в подарок маме;
  • с 13:30 до 14:30 мастерим зверюшек из пробкового дерева;
  • с 14:30 будем делать сахарные облака и стоять на ушах с аниматором

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