Библиотека театра и кино №252 (корпус 1462) приглашает детей провести выходной, 10 ноября, в Мастерской Елены Карабановой. Детей ждет творческая мастерская (лепка из глины), мастер-класс по эбру (рисование на воде), рисование песком и рисование руками «Ладошкины истории». Стоимость мастер-классов от 400 руб. Предварительная запись.
- 10:00-10:30 Маленький художник. Рисуем «Ладошкины истории» 3+ / 400 рублей (оплата картой)
- 11:00-11:45 Творческая мастерская «Лепим сказку из глины.» 3+ / 500 рублей (оплата картой)
- 15:00-16:30 Мастер-класс «Искусство Эбру». 4+ / 1200 рублей (оплата картой)
- 17:00-17:45 Рисуем песком «Песочные сказки». 3+ / 500 рублей (оплата картой)
Запись по телефону 8(963)632-40-88
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