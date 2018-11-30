Географический диктант — это масштабная международная просветительская акция, которая проводится Русским географическим обществом в четвёртый раз. По традиции Диктант будет проходить очно, на специально организованных площадках, и онлайн на сайте проекта.

Впервые в этом году вариант Диктанта состоит из двух частей, каждая из которых включает 15 вопросов и различается по степени сложности. Задания этого года будут отличаться от заданий предыдущих лет — вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на викторину, а не на экзаменационный тест.

Перед началом Диктанта каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный номер, вписываемый в бланк для написания Диктанта при его получении. Данный номер также дублируется в виде отрывного листка, который остается у участника Диктанта. По нему участник сможет проверить свой результат на сайте.

Результаты международной просветительской акции «Географический диктант — 2018» будут опубликованы на сайте 30 ноября 2018 года.

Каждый из участников получает два результата — за первую и вторую части Диктанта. Максимальный результат — 100 баллов за каждую из частей.

Вход бесплатный. Необходима регистрация по ссылке https://goo.gl/forms/boEKzE4d14If4EMG3

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