Формат мероприятия ток-шоу «Без пиджака» предполагает не только программу музыкального концерта, но и живое общение зрителей и музыкантов. Присоединяйтесь к группе, обменивайтесь мнениями, общайтесь: https://vk.com/run2mik

Музыканты, в непринужденной обстановке, расскажут о себе, о своем творчестве, о том, чем они занимаются в обычной, повседневной жизни, о своих увлечениях и хобби. Каждый желающий, сможет задать свой вопрос участникам группы, узнать об их творчестве.