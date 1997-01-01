Ток-шоу «Без пиджака» в КЦ «Доброволец» (корпус 514а) состоится 10 ноября в 18:00. Перед гостями выступит зеленоградская группа «Добежать до Микрофона». Формат мероприятия ток-шоу «Без пиджака» предполагает не только программу музыкального концерта, но и живое общение зрителей и музыкантов. На ток-шоу ждут всех, и тех, кто любит разную музыку, и тех, кто любит задавать вопросы. Начало в 18:00. Вход свободный.
Формат мероприятия ток-шоу «Без пиджака» предполагает не только программу музыкального концерта, но и живое общение зрителей и музыкантов. Присоединяйтесь к группе, обменивайтесь мнениями, общайтесь: https://vk.com/run2mik
Музыканты, в непринужденной обстановке, расскажут о себе, о своем творчестве, о том, чем они занимаются в обычной, повседневной жизни, о своих увлечениях и хобби. Каждый желающий, сможет задать свой вопрос участникам группы, узнать об их творчестве.
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