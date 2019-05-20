Спектакль-игра поставлен в жанре сторителлинга. Это техника повествования, когда всего лишь при помощи слова и самых простых выразительных средств актеры обыгрывают историю и перевоплощаются в героев своих рассказов. Здесь важна игра и участие каждого зрителя в самом процессе творчества, а потому интерактив является неотъемлемой частью постановки.

Сторителлинг помогает развивать у детей образное мышление, и ребенок учится понимать условности сцены, «общаться» с искусством.



Новую сказку в цикле «Сказок кота Мурлыки» поставил режиссер Олег Билик. Выпускник ВТУ им. Щепкина, он является

учредителем «Театра Новых Пьес», а также создателем проекта «Импрессивная клоунада». Осуществил ряд постановок в «Коляда-театре» (г. Екатеринбург), ставил игровые концерты и театральные перформансы в Москве, а также спектакли

для детей до 5 лет (АНО «Больничные клоуны»).



«Ведогонь-театр» приглашает маленьких зрителей присоединиться к приключению в Саванне! Не пропустите «Сказки кота Мурлыки. Как Слонёнок дорогу домой искал»! В спектакле заняты Сергей Зайцев и Егор Васильев.

Приобрести билеты можно на сайте «Ведогонь-театра» по ссылке.

Количество мест ограничено.