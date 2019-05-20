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Интерактивный спектакль в жанре сторителлинг «Как Слонёнок дорогу домой искал» из цикла «Сказки кота Мурлыки» 25 мая 11:00-12:00,26 мая 11:00-12:00 Библиотека театра и кино №252 Возраст 3+

Интерактивный спектакль в жанре сторителлинг «Как Слонёнок дорогу домой искал» из цикла «Сказки кота Мурлыки» покажут в Библиотеке театра и кино №252 (корпус 1462) 25 и 26 мая в 11:00. Как известно, маленькие слонята — самые вежливые и послушные дети в Саванне. Потому и держатся во время прогулки хоботом за мамин хвост, чтобы не потеряться. Ведь найти дорогу домой малышам совсем не просто… Но что делать, если ты все-таки заблудился? Новый друг кота Мурлыки оказался храбрым, добрым и сообразительным Слонёнком, и благодаря помощи других смог отыскать дорогу домой. Как? Узнать можно от самого искусного рассказчика — кота Мурлыки! «Сказки кота Мурлыки» — это, прежде всего, игра, подкреплённая повествованием от лица разных персонажей. Рекомендуемый возраст зрителей — от 3 лет. Вход платный: 500 рублей для каждого посетителя старше двух лет.

Спектакль-игра поставлен в жанре сторителлинга. Это техника повествования, когда всего лишь при помощи слова и самых простых выразительных средств актеры обыгрывают историю и перевоплощаются в героев своих рассказов. Здесь важна игра и участие каждого зрителя в самом процессе творчества, а потому интерактив является неотъемлемой частью постановки.
Сторителлинг помогает развивать у детей образное мышление, и ребенок учится понимать условности сцены, «общаться» с искусством.

Новую сказку в цикле «Сказок кота Мурлыки» поставил режиссер Олег Билик. Выпускник ВТУ им. Щепкина, он является
учредителем «Театра Новых Пьес», а также создателем проекта «Импрессивная клоунада». Осуществил ряд постановок в «Коляда-театре» (г. Екатеринбург), ставил игровые концерты и театральные перформансы в Москве, а также спектакли
для детей до 5 лет (АНО «Больничные клоуны»).

«Ведогонь-театр» приглашает маленьких зрителей присоединиться к приключению в Саванне! Не пропустите «Сказки кота Мурлыки. Как Слонёнок дорогу домой искал»! В спектакле заняты Сергей Зайцев и Егор Васильев.
Приобрести билеты можно на сайте «Ведогонь-театра» по ссылке.

Количество мест ограничено.

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