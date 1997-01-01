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Ночь искусств в Библиотеке театра и кино. Концерт вокального дуэта DuoVoce 4 ноября 19:00 Библиотека театра и кино №252 Возраст 5+

4 ноября в Библиотеке театра и кино состоится акция «Ночь искусств», центральным событием которой станет концерт романтической музыки в исполнении вокального дуэта DuoVoce. В программе — произведения классиков, известные романсы и ретро композиции, а также джаз. У рояля — Владислав Клементьев. Гостей ждет книжно-иллюстративная выставка «Искусство принадлежит народу» и фотовыставка Натальи Чебыкиной «Путешествие по России». Самых маленьких гостей ждет мастер-класс «Бумажный театр». Вход бесплатный. Начало в 19:00.

Вокальный дуэт DuoVoce — творческий союз двух неравнодушных к музыке певиц — Анастасии Чермошенцевой и Юлии Башкировой. Вокалистки начали совместное творчество в 2013 году, будучи участницами концертного хора музыкально-хорового центра «Лель» и на сегодняшний день ведут активную творческую деятельность. Девушки увлеченно занимаются музыкальным и творческим саморазвитием, поют в хорах Зеленограда и Москвы, участвуют в разнообразных музыкальных фестивалях, конкурсах, творческих встречах.

Гости мероприятия смогут познакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «Искусство принадлежит народу» и фотовыставкой Натальи Чебыкиной «Путешествие по России». Большинство работ для выставки были сделаны автором в различных заповедниках России: Баргузинском заповеднике, в путешествии по озеру Байкал, в Тебердинском заповеднике, в путешествии по горам Кавказа, в Кенозёрском заповеднике, в лыжном походе по Архангельской области и в Кавказском биосферном заповеднике.

Самых маленьких гостей ждет мастер-класс «Бумажный театр».

Телефон для справок: +7(499)736-20-74

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