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Обсуждение благоустройства бульвара в 20 микрорайоне и Нижнекаменского пруда 8 ноября 19:00 Управа района Крюково

На бульваре внутри 20 микрорайона хотят устроить спортивные и детские площадки, поставить новые фонари, скамейки, беседку, декоративную арку, эстраду. Возле пруда, расположенного между 17 микрорайоном и Каменкой, — те же велодорожки, скейтпарк, пикниковые зоны, тренажёры. Обсуждение проектов состоится 8 ноября в 19:00 в корпусе 1444 (управа Крюково).

Проектных материалов в открытом доступе нет. В управе Zelenograd.ru сказали, что это не публичные слушания, а общественное обсуждение, поэтому публикация пояснительной записки и прочих материалов не предусмотрена. Предложения и замечания жителей важны и будут учтены при принятии решения об утверждении проектов благоустройства данных территорий, говорится в объявлении управы.

Разработка проектной документации по благоустройству Нижнекаменского пруда управой уже заказана, и планы в общих чертах ясны: освещение, устройство дорожек и тропинок, спортивная зона со скейтпарком и воркаутом, 10 пикниковых точек, скамейки «для разных возрастных категорий», беседки. Будут сажать новые деревья и кустарники, существующие обещают максимально сохранить. Одновременно объявлен конкурс на проект реабилитации «пруда, расположенного на территории парковой зоны у Нижнекаменского пруда».

Что касается бульвара в 20 микрорайоне — управа пока заказала разработку буклета по его благоустройству. Из конкурсных документов можно понять, что на бульваре хотят сделать площадку для культурно-массовых мероприятий, с эстрадой, детскую площадку с каруселью, площадку для воркаута с тренажерами, шесть велопарковок, новые уличные торшеры, скамейки, посадить дополнительные деревья и кусты.

Подрядчики обоих проектов благоустройства еще не определены, но у управы, очевидно, уже есть предпроектные разработки, которые можно корректировать и дополнять.

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