Участникам необходимо подготовить автономного робота для танцевальной программы под музыкальное сопровождение. «Танец» представляет собой последовательность обязательных элементов и связки между ними, которые выполняются ритмично под характер выбранной музыки.

Соревнования проводятся по трем номинациям:

Трибот, одиночное катание

Трибот, парное катание

Сигвей

В состязаниях могут принять участие дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. Победители получат дипломы Культурного центра «Зеленоград». Результаты и имена победителей по окончании соревнования будут опубликованы на сайте.

Для участия необходимо до 2 ноября отправить заявку по электронной почте konkursDVTV@rambler.ru или зарегистрироваться на сайте зеленоградской лаборатории робототехники «Конструктив».