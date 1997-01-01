4 ноября в 16.00 в атриуме Культурного центра «Зеленоград» состоятся соревнования по робототехнике «Фигурное катание». В состязаниях могут принять участие дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. Заявки на участие принимаются до 2 ноября. Вход свободный. Регистрация с 15:30
Участникам необходимо подготовить автономного робота для танцевальной программы под музыкальное сопровождение. «Танец» представляет собой последовательность обязательных элементов и связки между ними, которые выполняются ритмично под характер выбранной музыки.
Соревнования проводятся по трем номинациям:
- Трибот, одиночное катание
- Трибот, парное катание
- Сигвей
В состязаниях могут принять участие дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. Победители получат дипломы Культурного центра «Зеленоград». Результаты и имена победителей по окончании соревнования будут опубликованы на сайте.
Для участия необходимо до 2 ноября отправить заявку по электронной почте konkursDVTV@rambler.ru или зарегистрироваться на сайте зеленоградской лаборатории робототехники «Конструктив».
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В ноябре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.