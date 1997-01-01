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Концерт Капитона Неклюдова. Презентация альбома Circles 27 октября 18:00 Библиотека театра и кино №252 Возраст 6+

Обычный осенний вечер станет уютнее вместе с фортепианной музыкой. Приходите послушать её на концерте Капитона Неклюдова. 27 октября в Библиотеке театра и кино (корпус 1462) состоится последний концерт Капитона Неклюдова в этом году. Начало в 18:00. Стоимость билета 300 рублей — предпродажа, 400 рублей — в день концерта.

Композитор познакомит слушателя со своим новым альбомом Circles, который открывает новую веху в творчестве автора. Сам альбом планируется к релизу в конце года. Поэтому этот концерт — уникальная возможность услышать Circles в акустическом исполнении. Кроме этого, в программе прозвучат лучшие произведения, выпущенные ранее.

Капитон Неклюдов — фортепианный композитор, представитель направления modern classical, инициатор проведения фестивалей фортепианной музыки Piano Day в России, автор нескольких десятков пьес, некоторые из которых используются в театре, короткометражном кино и рекламе.

Вход платный. Билеты можно приобрести онлайн по ссылке.

Телефон для справок: +7(499)736-20-74

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