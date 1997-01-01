Композитор познакомит слушателя со своим новым альбомом Circles, который открывает новую веху в творчестве автора. Сам альбом планируется к релизу в конце года. Поэтому этот концерт — уникальная возможность услышать Circles в акустическом исполнении. Кроме этого, в программе прозвучат лучшие произведения, выпущенные ранее.

Капитон Неклюдов — фортепианный композитор, представитель направления modern classical, инициатор проведения фестивалей фортепианной музыки Piano Day в России, автор нескольких десятков пьес, некоторые из которых используются в театре, короткометражном кино и рекламе.

Вход платный. Билеты можно приобрести онлайн по ссылке.

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