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Мастер-класс по приготовлению порционных низкокалорийных десертов 21 октября 13:00 Возраст 18+

Хотите научиться готовить низкокалорийные десерты? Есть вкусные сладости без сахара, без глютена и без угрызения совести? Тогда у вас появилась прекрасная возможность узнать всё из первых уст на живом мастер-классе! В это воскресенье 21 октября в Зеленограде состоится мастер-класс по теме порционные низкокалорийные десерты. Время: с 13:00 до 16:00. Стоимость 2750 руб. Место встречи: кулинарная современная «Вкусная студия!» (улица Гоголя, дом 2, офис 26). Бронируйте место прямо сейчас!

Что вы научитесь готовить?

  • Яркие капкейки со шпинатом и вишневой начинкой.
  • Ароматные капкейки с тыквой, специями и с пряным кокосовым заварным кремом.
  • Клубничный мусс с ванильным безглютеновым бисквитом и клубничным желе.
  • 3 разных безглютеновых теста и 2 разных начинки и нежный мусс

На мастер-классе вы:

  • сами приготовите капкейки,
  • научитесь работать с тестом,
  • узнаете как сделать выпечку без глютена воздушнной,
  • потренируетесь отсаживать красивые шапочки из творожно-ванильного крема,
  • соберете трайфл,
  • украсите свои десерты.

Так же вы сможете задать интересующие вас вопросы по ингредиентам в диетической выпечке и где их можно купить в Зеленограде.

Познакомитесь с людьми интересующимися правильным питанием.

Попьете чай и попробуете приготовленные десерты!

Но и это ещё не всё!

Будет приглашена фотограф @tati_seliv, чтобы поймать радостные моменты и вы смогли похвастаться фоточками, о том какие вы кудесницы!

А также вы унесете домой коробочку с десертами, чтобы порадовать своих близких или только себя и тех карты, чтобы с легкостью приготовить десерты уже дома.

Бомбическое предложение провести часть воскресенья в познавательно-развлекательном формате! Устройте себе праздник!

Количество мест ограничено!

Бронируйте место прямо сейчас! Просто напишите Екатерина Курбатова в личные сообщения или свяжитесь по телефону/Viber/WhatsApp +7(965)150-02-82

До встречи на мастер-классе!

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