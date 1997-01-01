Хотите научиться готовить низкокалорийные десерты? Есть вкусные сладости без сахара, без глютена и без угрызения совести? Тогда у вас появилась прекрасная возможность узнать всё из первых уст на живом мастер-классе! В это воскресенье 21 октября в Зеленограде состоится мастер-класс по теме порционные низкокалорийные десерты. Время: с 13:00 до 16:00. Стоимость 2750 руб. Место встречи: кулинарная современная «Вкусная студия!» (улица Гоголя, дом 2, офис 26). Бронируйте место прямо сейчас!
- Яркие капкейки со шпинатом и вишневой начинкой.
- Ароматные капкейки с тыквой, специями и с пряным кокосовым заварным кремом.
- Клубничный мусс с ванильным безглютеновым бисквитом и клубничным желе.
- 3 разных безглютеновых теста и 2 разных начинки и нежный мусс
- сами приготовите капкейки,
- научитесь работать с тестом,
- узнаете как сделать выпечку без глютена воздушнной,
- потренируетесь отсаживать красивые шапочки из творожно-ванильного крема,
- соберете трайфл,
- украсите свои десерты.
Так же вы сможете задать интересующие вас вопросы по ингредиентам в диетической выпечке и где их можно купить в Зеленограде.
Познакомитесь с людьми интересующимися правильным питанием.
Попьете чай и попробуете приготовленные десерты!
Но и это ещё не всё!
Будет приглашена фотограф @tati_seliv, чтобы поймать радостные моменты и вы смогли похвастаться фоточками, о том какие вы кудесницы!
А также вы унесете домой коробочку с десертами, чтобы порадовать своих близких или только себя и тех карты, чтобы с легкостью приготовить десерты уже дома.
Бомбическое предложение провести часть воскресенья в познавательно-развлекательном формате! Устройте себе праздник!
Количество мест ограничено!
Бронируйте место прямо сейчас! Просто напишите Екатерина Курбатова в личные сообщения или свяжитесь по телефону/Viber/WhatsApp +7(965)150-02-82
До встречи на мастер-классе!
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
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вашему авто !