Так же вы сможете задать интересующие вас вопросы по ингредиентам в диетической выпечке и где их можно купить в Зеленограде.

Познакомитесь с людьми интересующимися правильным питанием.

Попьете чай и попробуете приготовленные десерты!

Но и это ещё не всё!

Будет приглашена фотограф @tati_seliv, чтобы поймать радостные моменты и вы смогли похвастаться фоточками, о том какие вы кудесницы!

А также вы унесете домой коробочку с десертами, чтобы порадовать своих близких или только себя и тех карты, чтобы с легкостью приготовить десерты уже дома.

Бомбическое предложение провести часть воскресенья в познавательно-развлекательном формате! Устройте себе праздник!

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