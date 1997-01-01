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Городской проект «Оффлайн-среда» 24 октября 18:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 18+

В среду 24 октября в КЦ «Зеленоград» студентка МИЭТ и креативный блогер Наталья Попова выступит в рамках городского проекта «Оффлайн-среда» в очень «живом» и наглядном формате. В фокусе внимания одна из самых популярных тем современности — инстаграм. Вход свободный. Начало в 19:00 в атриуме КЦ.

Творческий лицей (корпус 813) 24 октября приглашает на мастер-класс «Сам себе визажист». Спикер: визажист, бровист Наталия Савченкона встрече расскажет и покажет о самых популярных макияжах — Дневной и Smokyeyes. Регистрация. Начало в 18:00.

КЦ «Доброволец» приглашает в ресторан-корчму «Диканька» на поздний завтрак с шеф-поваром ресторана — Корчма «Диканька» Алексеем Мельником. Под его руководством будут приготовлены сырники с вялеными томатами. Регистрация. Начало в 20:00.

Секреты успешного (и красивого) инстаграма: студентка МИЭТ и креативный блогер (с числом подписчиков почти 65000) Наталья Попова поделится опытом в рамках городского проекта «Оффлайн-среда»

Инстаграм сегодня — не только приложение для обмена фотографиями и видео, не только площадка для отражения своих интересов и внутреннего мира, не только инструмент для поиска единомышленников и новых друзей, но и один из самых эффективных онлайн-каналов продвижения своего бизнеса.

Множество «коучей» предлагают платные курсы по ведению эффективного и стильного инстаграм-акаунта. Мы же организуем для вас увлекательную и практическую встречу с реальной историей успеха и конкретным набором советов — благодаря нашему замечательному спикеру!

Наталья — студентка четвертого курса Факультета Микроприборов и технической кибернетики зеленоградского технического университета. Совмещая учебу на одном из ключевых факультетов МИЭТ в области защиты информации со своим хобби, Наталья успевает вести популярный инстаграм-акаунт с красивыми и нестандартными фотографиями, число подписчиков на который стремится к 65К! Ссылка на инстаграм — @_go_to_california_

Наталья приглашает на встречу всех желающих и обещает: «С радостью поделюсь своими секретами обработки и создания фотографий, ведения профиля, продвижения, а также затрону увлекательную тему путешествий».

Актуальность темы и увлекательный формат делает мероприятие интересным для широкого круга слушателей, включая школьников и студентов.

В спектре тем и «секретов» Натальи:

  • Соцсети в нашей жизни. Инстаграм как инструмент заработка.

— базовая статистика и сегментация российского инстаграма

— способы зарабатывать в инстаграме

  • Свой блог в инстаграме: с чего начать?
    — вопросы, которые вам нужно задать самому себе
    — мой личный опыт разработки инстаграм-акаунта с нуля
  • Стиль вашего инстаграма — один из залогов успеха.
    — выбор стилистики
    — выбор раскладки фотографий в профиле
    — выбор преобладающих цветов
  • Особенности (и даже сложности) ведения инстаграма — и мои способы их решения.
    — компоненты стильных фотографий
    — приложения и особенности обработки фотографий
    — секреты создания снимков в людном месте
    — запас фотографий для спонтанных текстов
  • Что именно делать, чтобы ваш инстаграм-акаунт стал популярным.
    — рубрики
    — вовлечение аудитории в дискуссию
    — подача, стиль и структурирование текстов
    — использование смайлов
    — комплект продвижения (друзья, хештеги, взаимный пиар, бартер, SFS, массфолловинг и масслайкинг)
    — реклама у «правильных» блогеров
    — ведение статистики и аналитики

Наталья обещает ответить на все ваши вопросы! Ловите момент, пока наш замечательный спикер находится в Зеленограде — и готов делиться своими секретами (и красивыми фотографиями)! Ждем вас в КЦ «Зеленоград» вечером 24 октября!

Базовый курс «Сам себе визажист» в Творческом лицее

Базовый курс «Сам себе визажист» — это то, что тебе нужно! Ведь это так важно для любой девушки — уметь преобразить себя перед важным событием или просто хорошо выглядеть каждый день. Визажист, бровист Наталия Савченко на встрече расскажет и покажет о самых популярных макияжах — Дневной и Smokyeyes, с полной информацией, что к чему и для чего мы это вообще делаем.

Для лучшего визуального восприятия привлекается модель, после вы повторите все на своем лице. Показывается несколько техник выполнения и, по желанию, в разной цветовой гамме. Каждая девушка мечтает о своей сказке и образе принцессы. Данная встреча поможет воплотить маленькие мечты для Большого дня!

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Поздний завтрак с шеф-поваром ресторана — Корчма «Диканька» Алексеем Мельником

Blog Brunch — отличный пример тематического завтрака для блоггеров. У Бранча даже есть свой слоган: «когда слишком поздно для завтрака и слишком рано для обеда, зато самое время для встречи с интересными людьми», а ключевая особенность формата в трех составляющих: общение с интересными людьми, заданная тема встречи и вкусная еда.

Культурный центр «Доброволец» продолжает серию встреч в рамках сетевой акции «Оффлайн Среда» — «Готовим, знакомимся».

В этот раз встречаемся на позднем завтраке с шеф-поваром ресторана — Корчма «Диканька» Алексеем Мельником. Под его руководством приготовим замечательные сырники с вялеными томатами.

Успей зарегистрироваться: http://clc.la/zavtrak-v-dikanke

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