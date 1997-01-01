Секреты успешного (и красивого) инстаграма: студентка МИЭТ и креативный блогер (с числом подписчиков почти 65000) Наталья Попова поделится опытом в рамках городского проекта «Оффлайн-среда»

Инстаграм сегодня — не только приложение для обмена фотографиями и видео, не только площадка для отражения своих интересов и внутреннего мира, не только инструмент для поиска единомышленников и новых друзей, но и один из самых эффективных онлайн-каналов продвижения своего бизнеса.

Множество «коучей» предлагают платные курсы по ведению эффективного и стильного инстаграм-акаунта. Мы же организуем для вас увлекательную и практическую встречу с реальной историей успеха и конкретным набором советов — благодаря нашему замечательному спикеру!

Наталья — студентка четвертого курса Факультета Микроприборов и технической кибернетики зеленоградского технического университета. Совмещая учебу на одном из ключевых факультетов МИЭТ в области защиты информации со своим хобби, Наталья успевает вести популярный инстаграм-акаунт с красивыми и нестандартными фотографиями, число подписчиков на который стремится к 65К! Ссылка на инстаграм — @_go_to_california_

Наталья приглашает на встречу всех желающих и обещает: «С радостью поделюсь своими секретами обработки и создания фотографий, ведения профиля, продвижения, а также затрону увлекательную тему путешествий».

Актуальность темы и увлекательный формат делает мероприятие интересным для широкого круга слушателей, включая школьников и студентов.

В спектре тем и «секретов» Натальи:

Соцсети в нашей жизни. Инстаграм как инструмент заработка.

— базовая статистика и сегментация российского инстаграма

— способы зарабатывать в инстаграме

Свой блог в инстаграме: с чего начать?

— вопросы, которые вам нужно задать самому себе

— мой личный опыт разработки инстаграм-акаунта с нуля

— вопросы, которые вам нужно задать самому себе — мой личный опыт разработки инстаграм-акаунта с нуля Стиль вашего инстаграма — один из залогов успеха.

— выбор стилистики

— выбор раскладки фотографий в профиле

— выбор преобладающих цветов

— выбор стилистики — выбор раскладки фотографий в профиле — выбор преобладающих цветов Особенности (и даже сложности) ведения инстаграма — и мои способы их решения.

— компоненты стильных фотографий

— приложения и особенности обработки фотографий

— секреты создания снимков в людном месте

— запас фотографий для спонтанных текстов

— компоненты стильных фотографий — приложения и особенности обработки фотографий — секреты создания снимков в людном месте — запас фотографий для спонтанных текстов Что именно делать, чтобы ваш инстаграм-акаунт стал популярным.

— рубрики

— вовлечение аудитории в дискуссию

— подача, стиль и структурирование текстов

— использование смайлов

— комплект продвижения (друзья, хештеги, взаимный пиар, бартер, SFS, массфолловинг и масслайкинг)

— реклама у «правильных» блогеров

— ведение статистики и аналитики

Наталья обещает ответить на все ваши вопросы! Ловите момент, пока наш замечательный спикер находится в Зеленограде — и готов делиться своими секретами (и красивыми фотографиями)! Ждем вас в КЦ «Зеленоград» вечером 24 октября!