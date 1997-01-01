В среду 24 октября в КЦ «Зеленоград» студентка МИЭТ и креативный блогер Наталья Попова выступит в рамках городского проекта «Оффлайн-среда» в очень «живом» и наглядном формате. В фокусе внимания одна из самых популярных тем современности — инстаграм. Вход свободный. Начало в 19:00 в атриуме КЦ.
Творческий лицей (корпус 813) 24 октября приглашает на мастер-класс «Сам себе визажист». Спикер: визажист, бровист Наталия Савченкона встрече расскажет и покажет о самых популярных макияжах — Дневной и Smokyeyes. Регистрация. Начало в 18:00.
КЦ «Доброволец» приглашает в ресторан-корчму «Диканька» на поздний завтрак с шеф-поваром ресторана — Корчма «Диканька» Алексеем Мельником. Под его руководством будут приготовлены сырники с вялеными томатами. Регистрация. Начало в 20:00.
Инстаграм сегодня — не только приложение для обмена фотографиями и видео, не только площадка для отражения своих интересов и внутреннего мира, не только инструмент для поиска единомышленников и новых друзей, но и один из самых эффективных онлайн-каналов продвижения своего бизнеса.
Множество «коучей» предлагают платные курсы по ведению эффективного и стильного инстаграм-акаунта. Мы же организуем для вас увлекательную и практическую встречу с реальной историей успеха и конкретным набором советов — благодаря нашему замечательному спикеру!
Наталья — студентка четвертого курса Факультета Микроприборов и технической кибернетики зеленоградского технического университета. Совмещая учебу на одном из ключевых факультетов МИЭТ в области защиты информации со своим хобби, Наталья успевает вести популярный инстаграм-акаунт с красивыми и нестандартными фотографиями, число подписчиков на который стремится к 65К! Ссылка на инстаграм — @_go_to_california_
Наталья приглашает на встречу всех желающих и обещает: «С радостью поделюсь своими секретами обработки и создания фотографий, ведения профиля, продвижения, а также затрону увлекательную тему путешествий».
Актуальность темы и увлекательный формат делает мероприятие интересным для широкого круга слушателей, включая школьников и студентов.
В спектре тем и «секретов» Натальи:
- Соцсети в нашей жизни. Инстаграм как инструмент заработка.
— базовая статистика и сегментация российского инстаграма
— способы зарабатывать в инстаграме
- Свой блог в инстаграме: с чего начать?
— вопросы, которые вам нужно задать самому себе
— мой личный опыт разработки инстаграм-акаунта с нуля
- Стиль вашего инстаграма — один из залогов успеха.
— выбор стилистики
— выбор раскладки фотографий в профиле
— выбор преобладающих цветов
- Особенности (и даже сложности) ведения инстаграма — и мои способы их решения.
— компоненты стильных фотографий
— приложения и особенности обработки фотографий
— секреты создания снимков в людном месте
— запас фотографий для спонтанных текстов
- Что именно делать, чтобы ваш инстаграм-акаунт стал популярным.
— рубрики
— вовлечение аудитории в дискуссию
— подача, стиль и структурирование текстов
— использование смайлов
— комплект продвижения (друзья, хештеги, взаимный пиар, бартер, SFS, массфолловинг и масслайкинг)
— реклама у «правильных» блогеров
— ведение статистики и аналитики
Наталья обещает ответить на все ваши вопросы! Ловите момент, пока наш замечательный спикер находится в Зеленограде — и готов делиться своими секретами (и красивыми фотографиями)! Ждем вас в КЦ «Зеленоград» вечером 24 октября!
Базовый курс «Сам себе визажист» — это то, что тебе нужно! Ведь это так важно для любой девушки — уметь преобразить себя перед важным событием или просто хорошо выглядеть каждый день. Визажист, бровист Наталия Савченко на встрече расскажет и покажет о самых популярных макияжах — Дневной и Smokyeyes, с полной информацией, что к чему и для чего мы это вообще делаем.
Для лучшего визуального восприятия привлекается модель, после вы повторите все на своем лице. Показывается несколько техник выполнения и, по желанию, в разной цветовой гамме. Каждая девушка мечтает о своей сказке и образе принцессы. Данная встреча поможет воплотить маленькие мечты для Большого дня!
Blog Brunch — отличный пример тематического завтрака для блоггеров. У Бранча даже есть свой слоган: «когда слишком поздно для завтрака и слишком рано для обеда, зато самое время для встречи с интересными людьми», а ключевая особенность формата в трех составляющих: общение с интересными людьми, заданная тема встречи и вкусная еда.
Культурный центр «Доброволец» продолжает серию встреч в рамках сетевой акции «Оффлайн Среда» — «Готовим, знакомимся».
В этот раз встречаемся на позднем завтраке с шеф-поваром ресторана — Корчма «Диканька» Алексеем Мельником. Под его руководством приготовим замечательные сырники с вялеными томатами.
Успей зарегистрироваться: http://clc.la/zavtrak-v-dikanke
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В октябре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.