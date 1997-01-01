С 20 по 29 октября в рамках детской благотворительной программы Большого фестиваля мультфильмов в Библиотеках Зеленограда можно будет посмотреть детские короткометражные отечественные и зарубежные картины. Вход на все киносеансы свободный, без предварительной регистрации. Посадка ограничена количеством мест. В период мультпоказов в библиотеках будут организованы бумажные мастерские, игротеки и квесты по библиотекам.
В этом году программа стала международной, кроме российских мультфильмов в нее входят французские, немецкие и норвежские.В Зеленограде в программе принимают участие Библиотека театра и кино (корпус 1462) и Центральная детская библиотека №251 (корпус 401).
Первая подборка, «Зебры и осьминоги», рассчитана на самых маленьких зрителей. В нее вошли небольшие сказочные истории, смешные притчи и приключенческие картины. Например, на широких экранах покажут российский мультфильм «Бельчонок и санки» (2016) режиссера Олеси Щукиной. Это история про маленького бельчонка, который нашел в зимнем лесу забытые санки и, преодолевая страх, все же решился прокатиться на них с горки.
Еще одна сказка, комедийная картина «Зебра» (2017), снятая немецким режиссером Джулией Оккер, рассказывает о животном, которое запуталось в собственных полосках.
В подборку также вошла приключенческая лента трех французских режиссеров — Жюльена Бокабейе, Франсуа-Ксавье Шаниу и Оливье Делабарра — «Осьминожки» (2007). По сюжету, два влюбленных осьминога живут в аквариуме, однако их разлучает повар: он убирает одного перепуганного моллюска в сумку-холодильник и увозит к себе на кухню. Разъяренный осьминог бросается в погоню за своей подружкой, вступает в смертельную схватку с поваром и спасает свою любовь. Но не тут-то было — через мгновение спасителя похищает большая птица, и погоня продолжается.
Вторая подборка мультфильмов, «О драконах и монстрах», предназначена для детей от шести лет. В нее вошел очень трогательный мультфильм «Морошка» (2015). Это поэтическая притча с красивой анимацией о родственных душах. Маленькая девочка спасает огромного раненого волка и прячет его в хлеву своей родной деревни. Она втайне от рассерженных односельчан заботится о нем, выхаживает, приносит ему еду. Между ними завязывается дружба.
В программу вошел еще один отечественный мультфильм, «Посох» (2016), — ироничная история о том, как заяц нашел посох Деда Мороза и решил немного поколдовать.
Зрителям также покажут приключенческую картину «Тапочковая сказка» (2004) режиссера Сюзанны Зейдль. По сюжету, лягушонок пытается спасти свою невесту, которая на самом деле оказывается обычной мягкой игрушкой в тапочке.
Программа третьего блока, «В воздухе и под водой», тоже рассчитана на детей старше шести лет. Например, в ней можно будет увидеть мультфильм «Два трамвая» (2016), созданный режиссером Светланой Андриановой по мотивам стихотворения Осипа Мандельштама. Это десятиминутная кукольная повесть о двух трамваях — маме и сыне. Маленький трамвай вынужден учить правила дорожного движения: заигравшись с мячом, он разбил окно — и строгая мама отправила его учить уроки.
Зрителям покажут и веселую историю о разборчивой принцессе и влюбленной в нее крысе — немецкую кукольную сказку «Крысиный принц» (2011) режиссера Альберта Радля. Кроме того, можно будет посмотреть анимацию Николя Дево «Пять метров восемьдесят» (2012), где стадо очень реалистично нарисованных жирафов прыгают с высоты в бассейн и занимаются синхронным плаванием.
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