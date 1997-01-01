«Зебры и осьминоги»: для самых маленьких

Первая подборка, «Зебры и осьминоги», рассчитана на самых маленьких зрителей. В нее вошли небольшие сказочные истории, смешные притчи и приключенческие картины. Например, на широких экранах покажут российский мультфильм «Бельчонок и санки» (2016) режиссера Олеси Щукиной. Это история про маленького бельчонка, который нашел в зимнем лесу забытые санки и, преодолевая страх, все же решился прокатиться на них с горки.

Еще одна сказка, комедийная картина «Зебра» (2017), снятая немецким режиссером Джулией Оккер, рассказывает о животном, которое запуталось в собственных полосках.

В подборку также вошла приключенческая лента трех французских режиссеров — Жюльена Бокабейе, Франсуа-Ксавье Шаниу и Оливье Делабарра — «Осьминожки» (2007). По сюжету, два влюбленных осьминога живут в аквариуме, однако их разлучает повар: он убирает одного перепуганного моллюска в сумку-холодильник и увозит к себе на кухню. Разъяренный осьминог бросается в погоню за своей подружкой, вступает в смертельную схватку с поваром и спасает свою любовь. Но не тут-то было — через мгновение спасителя похищает большая птица, и погоня продолжается.