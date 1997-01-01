12:00 — 13:40 Песочно-световое шоу «Руслан и Людмила». Вход по билетам от 500 рублей (6+)

Дети и родители Зеленограда смогут увидеть гостевое новаторское шоу по одноименной поэме русского классика и виртуозного сказочника Александра Сергеевича Пушкина.

Героический Руслан, трепетная Людмила, коварный Черномор и говорящая Голова оживут в руках художника, рисующего в техниках sand-art (песочная анимация) и light-flight (рисование светом). Классическая музыка в живом исполнении создаст звуковой объем и эмоциональный колорит. Читать сказку будет замечательный артист театра и кино Алексей Жиров.

Если песочная анимация уже давно полюбилась широкой публике, то техника рисования светом — абсолютно новое, ни с чем не сравнимое действо. В полной темноте зала образы главных героев будут появляться посредством «волшебных» световых лучей и плавно перетекать друг в друга, сплетая сказочную канву повествования.

Приходите по-новому взглянуть на знакомую со школьной скамьи поэму Пушкина и познакомить своих детей с этой сказкой в невероятно волшебном формате.