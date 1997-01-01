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Семейный день в КЦ «Зеленоград» 20 октября 11:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград"

Культурный центр «Зеленоград» приглашает всех желающих в ближайшую субботу 20 октября на Семейный день! Программа мероприятия состоит из трех основных блоков: песочно-звуковое шоу с живой музыкой, программа игр и мастер-классов с угощением от Семейного кафе «АндерСон» и показ специальной детской программы Большого фестиваля мультфильмов. Начало в 11:00

11:00 — 18:00 «Сладкий день» в рамках проекта «Еда в центре» (3+). Вход свободный

Семейное кафе «АндерСон» отправляет на праздник свою команду! Творческие мастерские, анимационные программы, ярмарка сладостей, сладкая вата и… сам чудесный Мишка Густаф!

Но не только сладостями «жив маленький человек»! В 14:00 территориальный шеф-повар Евгений Зинев и бренд-шеф Александр Калачев сети кафе «АндерСон» расскажут о самых вкусных и полезных блюдах для детей и взрослых, научат их готовить и проведут дегустацию. Команда Мишки Густафа обещает: будут сюрпризы, и ни один ребенок не уйдет без воздушного шарика!

12:00 — 13:40 Песочно-световое шоу «Руслан и Людмила». Вход по билетам от 500 рублей (6+)

Дети и родители Зеленограда смогут увидеть гостевое новаторское шоу по одноименной поэме русского классика и виртуозного сказочника Александра Сергеевича Пушкина.

Героический Руслан, трепетная Людмила, коварный Черномор и говорящая Голова оживут в руках художника, рисующего в техниках sand-art (песочная анимация) и light-flight (рисование светом). Классическая музыка в живом исполнении создаст звуковой объем и эмоциональный колорит. Читать сказку будет замечательный артист театра и кино Алексей Жиров.

Если песочная анимация уже давно полюбилась широкой публике, то техника рисования светом — абсолютно новое, ни с чем не сравнимое действо. В полной темноте зала образы главных героев будут появляться посредством «волшебных» световых лучей и плавно перетекать друг в друга, сплетая сказочную канву повествования.

Приходите по-новому взглянуть на знакомую со школьной скамьи поэму Пушкина и познакомить своих детей с этой сказкой в невероятно волшебном формате.

Песочное шоу «Сказка о царе Салтане» в КЦ «Зеленоград»
Культурный центр Зеленоград/youtube.com/
15:00 — 18:00 Благотворительный показ детской программы Большого фестиваля мультфильмов. Вход свободный (0+)

Приглашаем вас в Театральный зал КЦ «Зеленоград» с прекрасным звуком, качественной видеоаппаратурой, удобными креслами и особенной атмосферой на бесплатный показ замечательных мультфильмов!

В этом году Детская благотворительная программа XII Большого фестиваля мультфильмов состоит не только из лучших отечественных мультфильмов последних лет, но и из отобранных организаторами БФМ анимационных лент французского, немецкого и норвежского производства.

Программа состоит из трех подборок короткометражных мультфильмов, рассчитанных на дошкольников и младших школьников:

15.00 — 16.00 О драконах и монстрах (6+)

16.00 — 17.00 Зебры и осьминоги (0+)

17.00 — 18.00 В воздухе и под водой (6+)

(возможно увеличение продолжительности показа)

Большой фестиваль мультфильмов — один из самых масштабных в стране смотров авторской анимации, в рамках которого можно увидеть актуальные российские и зарубежные короткометражки, полнометражные мультфильмы и сериалы для детей, подростков и взрослых. Каждый год Большой фестиваль мультфильмов расширяет свою географию, количество проектов и площадок. Полное расписание показов и все подробности можно узнать на сайте.

Культурный центр «Зеленоград» ждет детей и родителей, бабушек, дедушек и внуков — и всех взрослых, сердце которых продолжает откликаться на волшебные слова «сказки», «мультики» и «игры»!

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