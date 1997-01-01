ГБУ «Энергия» и ГПБУ «Мосприрода» приглашают всех неравнодушных детей и взрослых 13 октября в 11:00 на Западную часть Школьного озера принять участие в акции «Помоги пернатым друзьям!». Приходите сами, приводите друзей, не забудьте захватить свою кормушку для птиц!
В программе: викторины, тематические игры и конечно конкурс кормушек. Самые лучшие мастера домиков для птиц получат призы, а всем остальным гарантированно хорошее настроение!
Приходите сами, приводите друзей и не забудьте прихватить кормушку!!!
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