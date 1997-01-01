5 октября в рамках проекта «Читаем вслух» прозвучат веселые детские рассказы Н. Носова. «Веселые истории для маленьких фантазеров». Читают артисты «Ведогонь-театра» Наталья Тимонина и Ольга Львова. Начало в 18:30. Цена билета 500 руб.
13 октября в пространстве Библиотеки пройдет спектакль-игра «Сказки кота Мурлыки. Как подружиться с Домовым». Маленькие зрители и их родители станут не просто наблюдателями, но активными участниками этой истории и вместе с актерами откроют безграничный мир воображения. Начало в 12:00. Цена билета: 500 руб.
Давно ли Вы читали вслух? Наверное, еще в детстве, когда только учились складывать буквы в слова. А какое это было наслаждение, когда книгу брала мама: слово оживало, становилось объемным и таким родным. Вслушиваясь в интонации чтеца, в малейшие изменения его голоса, мы открывали для себя целые миры. «Ведогонь-театр» возрождает эту традицию. Вас ждет хорошая литература, любимые актеры и приятная атмосфера.
Кто не любил в детстве фантазировать и придумывать разные невероятные истории? Да и сейчас, повзрослев, с удовольствием предаемся мечтам. В октябре для маленьких и больших фантазеров артисты «Ведогонь-театра» прочтут веселые рассказы Николая Носова. Простые и понятные истории, полные юмора, иронии и детской непосредственности обязательно порадуют каждого в этот октябрьский вечер. За книгой Наталья Тимонина и Ольга Львова.
Билеты можно приобрести здесь.
«Сказки кота Мурлыки» — цикл из пяти игровых спектаклей, поставленных в жанре сторителлинг. Это техника повествования, когда всего лишь при помощи слова и самых простых выразительных средств актеры обыгрывают историю и перевоплощаются в героев своих рассказов. Сторителлинг помогает развивать у детей образное мышление, и ребенок учится понимать условности сцены, «общаться» с искусством. Каждый маленький зритель здесь становится полноценным участником и творцом удивительных сказочных историй. Ведь «Сказки кота Мурлыки» — это, прежде всего, игра.
Кот Мурлыка, побывавший в самых разных уголках света, с помощью актеров рассказывает детям о своих удивительных приключениях, знакомит с новыми друзьями, рисует живописные картины далёких стран и в интерактивной форме приглашает всех вместе отправиться в путешествие. И в копилке у кота Мурлыки очень много историй…
Идея спектакля — з. а. РФ Павел Курочкин.
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