Детские рассказы Н. Носова «Веселые истории для маленьких фантазеров»

Давно ли Вы читали вслух? Наверное, еще в детстве, когда только учились складывать буквы в слова. А какое это было наслаждение, когда книгу брала мама: слово оживало, становилось объемным и таким родным. Вслушиваясь в интонации чтеца, в малейшие изменения его голоса, мы открывали для себя целые миры. «Ведогонь-театр» возрождает эту традицию. Вас ждет хорошая литература, любимые актеры и приятная атмосфера.

Кто не любил в детстве фантазировать и придумывать разные невероятные истории? Да и сейчас, повзрослев, с удовольствием предаемся мечтам. В октябре для маленьких и больших фантазеров артисты «Ведогонь-театра» прочтут веселые рассказы Николая Носова. Простые и понятные истории, полные юмора, иронии и детской непосредственности обязательно порадуют каждого в этот октябрьский вечер. За книгой Наталья Тимонина и Ольга Львова.

Билеты можно приобрести здесь.