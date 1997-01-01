В рамках Спартакиады «Спорт для всех», которая пройдет 7 октября в ФОК «Радуга» приглашаются юноши и девушки в возрасте до 17 лет для участия в соревнованиях по волейболу. Запись по телефону до 5 октября. Начало в 10:00.
Также приглашаются жители города от 18 до 40 лет для участия в соревнованиях по армспорту. Начало в 12:00.
Приглашаем юношей и девушек в возрасте до 17 лет принять участие в соревнованиях по волейболу, которые пройдут 7 октября 2018 г. В ФОКе «Радуга» с 10:00—18:00. Можно записатьс на соревнования до 5 октября по телефону 8(925)302-56-11.
ГБУ «Заря» приглашает жителей города принять участие в соревнованиях по армспорту, проводимых в рамках Спартакиады «Спорт для всех», 7 октября с 12:00—16:00 в ФОКе «Радуга».
- Ждут спортсменов возрастной группы: от 18 до 40 лет.
- Для женщин весовые категории: до 55 кг, до 65 кг, до 75 кг, свыше 75 кг.
- Для мужчин весовые категории: до 60 кг, до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг и свыше 90 кг.
Спортсмены от 40 лет и старше приглашаются в любой весовой категории.
Записаться в команду и задать вопросы можно по телефону: 8(925)302-56-11
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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