В рамках Спартакиады «Спорт для всех», которая пройдет 7 октября в ФОК «Радуга» приглашаются юноши и девушки в возрасте до 17 лет для участия в соревнованиях по волейболу. Запись по телефону до 5 октября. Начало в 10:00.

Также приглашаются жители города от 18 до 40 лет для участия в соревнованиях по армспорту. Начало в 12:00.