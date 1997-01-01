Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Соревнования по волейболу и армспорту 7 октября 10:00 Физкультурно-оздоровительный комплекс "Радуга" Возраст 17+

В рамках Спартакиады «Спорт для всех», которая пройдет 7 октября в ФОК «Радуга» приглашаются юноши и девушки в возрасте до 17 лет для участия в соревнованиях по волейболу. Запись по телефону до 5 октября. Начало в 10:00.

Также приглашаются жители города от 18 до 40 лет для участия в соревнованиях по армспорту. Начало в 12:00.

Приглашаем юношей и девушек в возрасте до 17 лет принять участие в соревнованиях по волейболу, которые пройдут 7 октября 2018 г. В ФОКе «Радуга» с 10:00—18:00. Можно записатьс на соревнования до 5 октября по телефону 8(925)302-56-11.

ГБУ «Заря» приглашает жителей города принять участие в соревнованиях по армспорту, проводимых в рамках Спартакиады «Спорт для всех», 7 октября с 12:00—16:00 в ФОКе «Радуга».

  • Ждут спортсменов возрастной группы: от 18 до 40 лет.
  • Для женщин весовые категории: до 55 кг, до 65 кг, до 75 кг, свыше 75 кг.
  • Для мужчин весовые категории: до 60 кг, до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг и свыше 90 кг.

Спортсмены от 40 лет и старше приглашаются в любой весовой категории.

Записаться в команду и задать вопросы можно по телефону: 8(925)302-56-11

 Реклама
Укол зонтиком, рыба с человечьими зубами, отцепившийся прицеп. Обзор происшествий недели
Водителей без полиса ОСАГО начнут ловить с помощью камер с ноября
«Ласточке» исполнилось три года. Почему слова Собянина о «наземном метро в Зеленоград» оказались неправдой
Открылся долгожданный продуктовый магазин в глубине 9 микрорайона
Я хочу поставить лавочку у подъезда, как это сделать? А как её потом убрать?
Гастрономический фестиваль «Золотая осень» на Площади Юности. Фермерские продукты, джаз и кулинарные мастер-классы
Беспроводное электричество для «сердечного насоса». Как ученые МИЭТа решают проблему подзарядки медицинских имплантатов
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
На месте спорной стройки в 15 микрорайоне сделали опись деревьев. Власти работают над отменой строительства ресторана
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
Ярмарка с каруселью и катком в Крюково — управа интересуется, где ее сделать
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
Десять удивительных фактов о магазине «Подружки-рукодельницы» от его хозяек
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
Ваши завтраки обеды и ужины — уже приготовлены в правильной кулинарии «Парим-Варим». Закажите их и доставку Объявления
Все для вашего автомобиля в компании «Автонабор-Сервис» Объявления
Избраны новые главы Андреевки и Менделеево. И сразу резкие решения
«Твёрдо верю в подъём». К столетнему юбилею Геннадия Гуськова — одного из «отцов» зеленоградской микроэлектроники
Межпозвоночная грыжа: терпеть или лечить? Рассказывает врач-хирург, рентгенолог «МРТ Эксперт Зеленоград» Кристина Орлова
Строительство турникетов на станции Крюково возобновится в октябре. Включат их к весне или раньше
Место, где хранят время. Поселку Менделеево — 70 лет
«У нас атмосфера не вымученной, а искренней доброжелательности». Как устроиться на работу в студию красоты Purple
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Как убирать листву во дворах, жители решают на голосовании. Что с ним не так?
Что уже сейчас надо делать школьнику, который решил поступить в ведущий вуз страны? Отвечает проректор МИЭТ Дмитрий Коваленко
Крюковский рынок уходит под крышу. До конца года все уличные ряды переедут в шатры и новый торговый центр
Шашлыки, пыль, ведро с цементом и грузовики на тротуаре: какие нарушения можно найти на стройке в 3 микрорайоне
«Рисковать своим здоровьем не надо». Тренер по лыжным гонкам Павел Елисеев о воспитании чемпиона и наборе в бесплатную секцию
Мануальный терапевт Андрей Громницкий об оптимальном двигательном стереотипе человека
Беспилотные электрички начнут тестировать в Москве в 2019 году Это позволит чаще пускать поезда
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
«Не замерз и успел на последнюю электричку». Как зеленоградца Дениса Еремина задержали на митинге против пенсионной реформы
Репетиторский центр «Высший балл»: от подготовки к школе до курсов по ОГЭ и ЕГЭ Объявления
Курсы ЕГЭ и ОГЭ в Зеленограде. Профориентация и помощь в поступлении на бюджет Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
EMEX - Качественные запчасти для комфортных и безопасных поездок на машине Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В октябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В октябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама