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Экологическая экскурсия «Золотая осень» к Всероссийскому дню ходьбы 4 октября 10:00 Озеропарк Возраст 8+
фото: Клуб "Зеленоград Скандинавская Ходьба"/vk.com

4 октября в 10:00 по территории Школьного озера и Крюковского лесопарка состоится экологическая экскурсия «Золотая осень», приуроченная к Всероссийскому дню ходьбы. Сбор участников — в Озеропарке у корпуса 1002. Экскурсию проведут сотрудники Дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода». Протяженность маршрута — около 6 км. Продолжительность экскурсии: 1,5 часа. Экскурсия проводится для организованной группы. Обязательная запись. Участие свободное.

На экскурсию приглашаются любители скандинавской ходьбы и все желающие горожане. На маршруте, стартующим от территории Школьного озера и проходящем через привлекательные участки Крюковского лесопарка, участникам встретятся интересные природные достопримечательности Зеленого города — привлекательные старые деревья с интересной историей: более чем вековые липы от парка бывшей дачи лесопромышленника С. Фармаковского, кедровая сосна и необычный многоствольный 200-летний дуб.

Сотрудники «Мосприроды» познакомят с увлекательными фактами об этих дендрологических объектах, расскажут были и легенды прошлого территории. Протяженность маршрута — около 6 км. Продолжительность экскурсии: 1,5 часа. Экскурсия проводится для организованной группы.

Справки и запись по телефону: 8 (499) 735-55-56 (отдел экологического просвещения и учета животных).

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