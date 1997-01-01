На экскурсию приглашаются любители скандинавской ходьбы и все желающие горожане. На маршруте, стартующим от территории Школьного озера и проходящем через привлекательные участки Крюковского лесопарка, участникам встретятся интересные природные достопримечательности Зеленого города — привлекательные старые деревья с интересной историей: более чем вековые липы от парка бывшей дачи лесопромышленника С. Фармаковского, кедровая сосна и необычный многоствольный 200-летний дуб.

Сотрудники «Мосприроды» познакомят с увлекательными фактами об этих дендрологических объектах, расскажут были и легенды прошлого территории. Протяженность маршрута — около 6 км. Продолжительность экскурсии: 1,5 часа. Экскурсия проводится для организованной группы.

Справки и запись по телефону: 8 (499) 735-55-56 (отдел экологического просвещения и учета животных).