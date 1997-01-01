В рамках проекта «Инженерный класс в московской школе» начинается цикл лекций ведущих профессоров МИЭТа для школьников «С профессором МИЭТа к высшей математике». 6 октября в 10:00 состоится первая лекция «Планиметрия. Часть 1». Лектор — Игорь Борисович Кожухов, преподаватель уровня «Бог» по мнению целых поколений выпускников, один из основателей зеленоградской физмат-школы, профессор кафедры высшей математики МИЭТ. Участие бесплатное. Предварительная запись.
Игорь Борисович Кожухов: «Математика — это основа всех точных наук, без нее никуда не деться. Вообще, непонятно, это наука или нет, потому что это язык, на котором разговаривают специалисты практически всех наук, кроме некоторых гуманитарных. В гуманитарных тоже есть, например, в лингвистике и искусствоведении. К примеру, узнать подлинность какого-то художественного произведения без математики, без точной науки — невозможно.
Математика — это теоремы, доказательства. Есть математика чистая и есть прикладная, которая обслуживает конкретные задачи конкретных наук — выращивание кристаллов, обработка информации, распознавание образов и так далее. Я занимаюсь чистой математикой, поэтому от таких, как я, особенно не ждут приложения в ближайшее время. А когда оно будет — никто не может сказать".
Напомним, что проект «Инженерный класс в московской школе» объединяет усилия учителей московских школ, открывших в сентябре инженерные классы, ресурсы всех сетевых учреждений Департамента образования города Москвы, центров технологической поддержки образования и лучших специалистов университетов.
Участие бесплатное. Запись по телефону: 8(499)734-02-42.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В октябре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.