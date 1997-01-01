Игорь Борисович Кожухов: «Математика — это основа всех точных наук, без нее никуда не деться. Вообще, непонятно, это наука или нет, потому что это язык, на котором разговаривают специалисты практически всех наук, кроме некоторых гуманитарных. В гуманитарных тоже есть, например, в лингвистике и искусствоведении. К примеру, узнать подлинность какого-то художественного произведения без математики, без точной науки — невозможно.

Математика — это теоремы, доказательства. Есть математика чистая и есть прикладная, которая обслуживает конкретные задачи конкретных наук — выращивание кристаллов, обработка информации, распознавание образов и так далее. Я занимаюсь чистой математикой, поэтому от таких, как я, особенно не ждут приложения в ближайшее время. А когда оно будет — никто не может сказать".

Напомним, что проект «Инженерный класс в московской школе» объединяет усилия учителей московских школ, открывших в сентябре инженерные классы, ресурсы всех сетевых учреждений Департамента образования города Москвы, центров технологической поддержки образования и лучших специалистов университетов.

Участие бесплатное. Запись по телефону: 8(499)734-02-42.