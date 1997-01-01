Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Выступление хора Сретенского монастыря 25 ноября 19:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

Концерт Хора Сретенского монастыря пройдет в КЦ «Зеленоград» 25 ноября в 19:00. Прозвучит специальная программа «Любимые песни Александры Пахмутовой», состоящая из всеми любимых народных хитов и сравнительно новых песен композитора: «Песня-сказ о Мамаевом кургане», «Поклонимся великим тем годам», «Как молоды мы были», «Старый клен», «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Зачарованная даль», «До свиданья, Москва», «Под крылом самолета», «Нежность», «Храм на крови», «Мать и сын», «Вера». Билеты уже в продаже. Стоимость от 700 до 1800 руб.

Хор при Московском Сретенском монастыре возник одновременно с основанием монастыря в 1397 году и существует уже более 600 лет. Перерыв в деятельности хора пришелся лишь на годы гонений церкви в период советской власти. В 2005 году его возглавил Никон Жила, выпускник РАМ имени Гнесиных, сын священника, с детства певший в церковном хоре Троице-Сергиевой Лавры. В нынешнем составе хора —семинаристы, студенты Сретенской семинарии, выпускники Московской духовной семинарии и академии, а также вокалисты из Академии хорового искусства, Московской консерватории и Гнесинской академии.

Помимо регулярных служб в Сретенской обители, хор поет на торжественных патриарших богослужениях в Московском Кремле, участвует в миссионерских поездках и значимых событиях в жизни Русской православной церкви. Участник международных конкурсов и музыкальных фестивалей, хор активно гастролирует: коллектив выступал в США, Канаде, Австралии, Швейцарии, Германии, Великобритании, Франции. Дискография хора включает в себя альбомы духовной музыки, записи русских народных, казачьих песен, дореволюционных и советских городских романсов.

 Реклама
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
Десять удивительных фактов о магазине «Подружки-рукодельницы» от его хозяек
«Единая Россия» потерпела поражение на выборах в Андреевке и Менделеево
Гастрономический фестиваль «Золотая осень» на Площади Юности. Фермерские продукты, джаз и кулинарные мастер-классы
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
В квартирах начали включать отопление. Должно стать тепло к выходным
«Твёрдо верю в подъём». К столетнему юбилею Геннадия Гуськова — одного из «отцов» зеленоградской микроэлектроники
В некоторых домах из-за капремонта до сих пор нет не только отопления, но и батарей
Первый автобус 400 Т будет уходить из Зеленограда на десять минут раньше
Строительство турникетов на станции Крюково возобновится в октябре. Включат их к весне или раньше
Шашлыки, пыль, ведро с цементом и грузовики на тротуаре: какие нарушения можно найти на стройке в 3 микрорайоне
Городская прогулка с собаками зеленоградского муниципального приюта - 30 сентября, воскресенье
Межпозвоночная грыжа: терпеть или лечить? Рассказывает врач-хирург, рентгенолог «МРТ Эксперт Зеленоград» Кристина Орлова
У Шрека украли осла, рэкетир и тушканчики, пожарных не пускали к горящему автобусу. Обзор происшествий
Место, где хранят время. Поселку Менделеево — 70 лет
«У нас атмосфера не вымученной, а искренней доброжелательности». Как устроиться на работу в студию красоты Purple
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Как убирать листву во дворах, жители решают на голосовании. Что с ним не так?
День открытых дверей в МИЭТе - 29 сентября, в субботу
Что уже сейчас надо делать школьнику, который решил поступить в ведущий вуз страны? Отвечает проректор МИЭТ Дмитрий Коваленко
Хедвиг — развивающие занятия и подготовка к школе Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
«УникуМ» приглашает детей на мастер-классы, познавательные занятия и уникальные курсы Объявления
Курсы ЕГЭ и ОГЭ в Зеленограде. Профориентация и помощь в поступлении на бюджет Объявления
Крюковский рынок уходит под крышу. До конца года все уличные ряды переедут в шатры и новый торговый центр
Новый вид кувшинок появился на Черном озере и Никольском пруду
Беспилотные электрички начнут тестировать в Москве в 2019 году Это позволит чаще пускать поезда
«Рисковать своим здоровьем не надо». Тренер по лыжным гонкам Павел Елисеев о воспитании чемпиона и наборе в бесплатную секцию
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Около миллиона рублей составил ущерб от подрыва банкомата «Альфа-банка»
Еще десять «Ласточек» пойдут с 29 сентября по маршрутам обычных электричек
Мануальный терапевт Андрей Громницкий об оптимальном двигательном стереотипе человека
Зеленоградец Кирилл Воронков вышел в финал Всероссийского конкурса «Лучший пользователь 1С:ИТС»
«Не замерз и успел на последнюю электричку». Как зеленоградца Дениса Еремина задержали на митинге против пенсионной реформы
Началось благоустройство парка Победы. С парапетов сбивают гранит
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
«Зельгрос» изнутри. Что и за сколько продают в новом зеленоградском гипермаркете
Каким станет «Ведогонь-театр» после капитального ремонта за полмиллиарда рублей
Депутаты отказались финансировать асфальтирование площади у «Научного центра»
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Познавательная лекция «Позывной — Кедр» из цикла «Герои космоса» — 29 сентября в ДК
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
Детский клуб «Киндер Холл» объявляет запись в группы. Что нового будет в этом учебном году? Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Репетиторский центр «Высший балл»: от подготовки к школе до курсов по ОГЭ и ЕГЭ Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама