Концерт Хора Сретенского монастыря пройдет в КЦ «Зеленоград» 25 ноября в 19:00. Прозвучит специальная программа «Любимые песни Александры Пахмутовой», состоящая из всеми любимых народных хитов и сравнительно новых песен композитора: «Песня-сказ о Мамаевом кургане», «Поклонимся великим тем годам», «Как молоды мы были», «Старый клен», «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Зачарованная даль», «До свиданья, Москва», «Под крылом самолета», «Нежность», «Храм на крови», «Мать и сын», «Вера». Билеты уже в продаже. Стоимость от 700 до 1800 руб.
Хор при Московском Сретенском монастыре возник одновременно с основанием монастыря в 1397 году и существует уже более 600 лет. Перерыв в деятельности хора пришелся лишь на годы гонений церкви в период советской власти. В 2005 году его возглавил Никон Жила, выпускник РАМ имени Гнесиных, сын священника, с детства певший в церковном хоре Троице-Сергиевой Лавры. В нынешнем составе хора —семинаристы, студенты Сретенской семинарии, выпускники Московской духовной семинарии и академии, а также вокалисты из Академии хорового искусства, Московской консерватории и Гнесинской академии.
Помимо регулярных служб в Сретенской обители, хор поет на торжественных патриарших богослужениях в Московском Кремле, участвует в миссионерских поездках и значимых событиях в жизни Русской православной церкви. Участник международных конкурсов и музыкальных фестивалей, хор активно гастролирует: коллектив выступал в США, Канаде, Австралии, Швейцарии, Германии, Великобритании, Франции. Дискография хора включает в себя альбомы духовной музыки, записи русских народных, казачьих песен, дореволюционных и советских городских романсов.
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