Хор при Московском Сретенском монастыре возник одновременно с основанием монастыря в 1397 году и существует уже более 600 лет. Перерыв в деятельности хора пришелся лишь на годы гонений церкви в период советской власти. В 2005 году его возглавил Никон Жила, выпускник РАМ имени Гнесиных, сын священника, с детства певший в церковном хоре Троице-Сергиевой Лавры. В нынешнем составе хора —семинаристы, студенты Сретенской семинарии, выпускники Московской духовной семинарии и академии, а также вокалисты из Академии хорового искусства, Московской консерватории и Гнесинской академии.

Помимо регулярных служб в Сретенской обители, хор поет на торжественных патриарших богослужениях в Московском Кремле, участвует в миссионерских поездках и значимых событиях в жизни Русской православной церкви. Участник международных конкурсов и музыкальных фестивалей, хор активно гастролирует: коллектив выступал в США, Канаде, Австралии, Швейцарии, Германии, Великобритании, Франции. Дискография хора включает в себя альбомы духовной музыки, записи русских народных, казачьих песен, дореволюционных и советских городских романсов.