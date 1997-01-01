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Познавательная лекция «Позывной — Кедр» из цикла «Герои космоса» 29 сентября 17:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

29 сентября в 17:00 в КЦ «Зеленоград» (фойе 2 этажа) состоится первая познавательная лекция «Позывной — Кедр» из цикла «Герои космоса». На лекции ребята узнают о жизни Юрия Алексеевича Гагарина, его пути в космонавтику, непредвиденных ситуациях, произошедших с ним во время исторического полета. Лектор — Сергей Косицын, руководитель Московской городской творческой студии технического творчества «Конструктив», главный судья зеленоградских соревнований по робототехнике. «Герои космоса» — проект КЦ «Зеленоград», призванный в интересной и доступной форме рассказать детям о космонавтике. Вход свободный.

57 лет назад, 12 апреля 1961 года, старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил виток вокруг Земли, открыв эру покорения Вселенной. Знаменитое гагаринское «Поехали!» прозвучало громче рокота реактивных двигателей, навсегда изменив жизнь не только самого космонавта, но и всего человечества.

«Герои космоса» — проект Культурного центра «Зеленоград», призванный в интересной и доступной форме рассказать детям о великом достижении великой страны — космонавтике. 4 октября 1957 года в СССР впервые в мире запустили искусственный спутник Земли, а меньше чем через 4 года состоялся первый полет человека в космос. За эти годы к Юрию Гагарину присоединились более ста космонавтов. По данным на июнь 2018 года 122 соотечественника внесли свой вклад в освоение космического пространства и каждый из них, несомненно, герой и легенда. Так же, как и ученые, воплощающие недавнюю фантастику в реальность, не на орбите, а в земной жизни. Этим людям, а также самым значимым событиям в истории отечественной космонавтики и посвящен цикл лекций «Герои космоса».

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