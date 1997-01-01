57 лет назад, 12 апреля 1961 года, старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил виток вокруг Земли, открыв эру покорения Вселенной. Знаменитое гагаринское «Поехали!» прозвучало громче рокота реактивных двигателей, навсегда изменив жизнь не только самого космонавта, но и всего человечества.

«Герои космоса» — проект Культурного центра «Зеленоград», призванный в интересной и доступной форме рассказать детям о великом достижении великой страны — космонавтике. 4 октября 1957 года в СССР впервые в мире запустили искусственный спутник Земли, а меньше чем через 4 года состоялся первый полет человека в космос. За эти годы к Юрию Гагарину присоединились более ста космонавтов. По данным на июнь 2018 года 122 соотечественника внесли свой вклад в освоение космического пространства и каждый из них, несомненно, герой и легенда. Так же, как и ученые, воплощающие недавнюю фантастику в реальность, не на орбите, а в земной жизни. Этим людям, а также самым значимым событиям в истории отечественной космонавтики и посвящен цикл лекций «Герои космоса».