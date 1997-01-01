Гастрономический фестиваль «Золотая осень» на Площади Юности. Фермерские продукты, джаз и кулинарные мастер-классы

Мастер-классы будут проходить в будние дни с 15:00 до 18:45, в выходные — с 12:00 до 18:45. Их проведут повара и педагоги. Детей научат готовить гренки с сыром и ветчиной, фермерский бургер с бородинским хлебом, похлебку из лапши с грибами, кашу из тыквы, оладьи из кабачков, десерт с медовым сыром в шоколаде с фисташками, болгарский перец с сулугуни, кедровыми орешками и зеленью. Расписание мастер-классов

Торговля. Обещают разнообразные мясные, рыбные продукты, сыр, овощи и фрукты от российских фермеров. Еще одна точка фестиваля — Крюковская площадь. Это всего лишь означает ярмарочную торговлю в шатре.

Спектакли и музыка. На площади Юности публику будут развлекать джазово-эстрадной музыкой и театральными постановками: по будням с 17:00 до 18:45, по выходным — с 15:00 до 18:45, а 6 и 7 октября — с 13:00 до 18:45.

29 сентября в 15:00 с музыкальной программой выступит детский театр «Альт»

4 октября в 17:00 и 7 октября в 13:00 молодежный театр «Гистрион» покажет спектакль «Чудо» по мотивам сказки «Дюймовочка»

6 октября в 13:00 на сцену выйдет детский театр-студия «Колесо».

В остальное время на площади Юности играют и поют джазовые оркестры «Бравур», «Медь», «Фортуна брасс», Jazz Dance Orchestra, группы Jazz Forever Band, Elena et les Gar?ons, Jazz «Woman's band ШИК», Bugel-Vugel с музыкальной программой «Танцуем рок-н-ролл», Summertime Jazz Band, «Агафонников-band», «4etvero», Playtime, участница телепроекта «Голос» Аурика Мгои.



В Москве будут и тематические продуктовые площадки: на улице Кузнецкий Мост развернется сырная ярмарка (будет работать с 11:00 до 21:00 ежедневно), в переходе от Манежной площади к площади Революции ежедневно будет работать рыбная (11:00 — 21:00). Фестивальные площадки украсят композициями из тыкв и цветов, сообщили в оргкомитете фестиваля. На Манежной площади установят четырехметровый «воздушный шар», замок и тыквенно-цветочное поле. На площади Революции будет «волшебный фонтан» из тыкв, на Городецкой улице — инсталляция на тему средневековой ярмарки.

Украшать площадки «Золотой осени» будут необычные композиции из тыкв и цветов, посвященные всеми любимым сказочным историям. Так, на Манежной площади появятся арт-объекты на тему сказки «Волшебник Изумрудного города» — четырехметровый «воздушный шар», впечатляющий «Замок волшебника», тыквенно-цветочное поле. На площади Революции украсит «Волшебный фонтан из тыкв», а на Городецкой улице развернется инсталляция на тему средневековой ярмарки. Для украшения фестивальных площадок используют более 100 тонн тыквы и около 10 тысяч живых растений (часть из них осталась после проведения фестиваля «Цветочный джем»). Фестиваль «Золотая осень» в Москве