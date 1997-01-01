Большой праздник экологии — пройдет в воскресенье, 23 сентября. Почетными гостями станут журналисты, музыканты, писатели, олимпийские чемпионы, модели. На праздник приглашаются все желающие. Начало в 13:00
В сентябре Зеленоград стал площадкой для Большой экологической ассамблеи. В городе уже прошли видеоконкурс, чистые игры, встреча с муниципальными депутатами, бизнес-эко-завтрак, сбор макулатуры в МИЭТе. Ключевое и самое масштабное событие Ассамблеи — Большой праздник экологии — пройдет в воскресенье, 23 сентября.
Программа дня будет насыщенной. В полдень стартует заезд на велосипедах, роликах и самокатах «Зелёный велопробег». Основные активности начнутся в 13 часов в Культурном центре «Зеленоград». Здесь развернутся разнообразные площадки, объединенные темой экологии. Откроются лектории с презентациями и выступлениями экспертов об экологических проектах, с советами, как сделать дом и жизнь семьи экологичнее, тибетскими лайфхаками. Каждый гость сможет поучаствовать во всевозможных мастер-классах. Будут работать столярная и швейная выездные мастерские.
На празднике развернется экоярмарка с украшениями из натуральных камней, развивающими игрушками из дерева, куклами из ткани, будет работать фотовыставка «Ищу хозяина и друга» приюта для бездомных животных «Ника». Для молодежи будет работать фотозона.
С 10 утра и до окончания праздника компания по вывозу и утилизации отходов МСК-НТ будет принимать от горожан вторсырье: пластик, стекло, бумагу, металл.
Завершит праздник концерт и церемония награждения победителей видеоконкурса «Земля наш дом!»
11:30 — заезд на велосипедах, роликах и самокатах «Зелёный велопробег», в защиту природы и бездомных животных, участники преодолеют дистанцию в одежде зеленого цвета.
10:00-19:00
- раздельный сбор отходов от «МСК-НТ».
- фотосушка (фотовыставка) «Ищу хозяина и друга» от БФ помощи бездомным животным «Ника».
- прием предложений для создания карты «Зеленоград: SOS».
- ярмарка экотоваров.
13:00 — квест для гостей праздника «Собери эко-браслет!»
13.30 — 14.30 — мастер-класс «Звездное селфи», проводит Виктория Волкова, профессиональная модель с международным опытом, финалистка конкурса Краса России, продюсер.
13.00 — 13.15 — фото-сессии и автограф сессии с приглашенными гостями.
15.30-11.45 — фото-сессии и автограф сессии с приглашенными гостями.
16.45-17.00 — фото-сессии и автограф сессии с приглашенными гостями.
Стол «кочующих» мастер-классов:
15:00-18:00 — столярная и швейная выездные мастерские (Урок труда).
14.00 — 16.00 — мастер-класс в технике «Эбру».
16.00 — 17.00 — мастер-класс по изготовлению 3D-открытки.
17.00 — 18.00 — мастер-класс по валянию из шерсти игрушки «Зайчик на пальчик».
13:00-18:00 — творческие мастер-классы.
13:00-14:00 — демонстрация видеороликов участников конкурса и видеообращений.
14-00-14.20 — презентация МСК-НТ «Вся правда о раздельном сборе отходов», показ мультфильма, вопросы-ответы.
14.20-14.30 — презентация «Экология: от слов к действиям!», ведет экоактивист Елена Акулова.
14.30-14.50 — детский танец и мастер-класс «Танцуем, как зверята» или «Весёлая зарядка со зверятами» («Вдохновение»).
14.50-15.20 — презентация и мастер-класс от Мосприроды «Такие интересные бобры».
15.20-15.40 — «живое» чтение книги «Страшный жук — Добрый жук».
15.40-16.20 — интерактивный кукольный театр: три миниатюры с перчаточными куклами с интерактивом со зрителями.
16.25-16.55 — песочная сказка «У Сентября разные глаза».
17.00-17.30 — фольклорное интерактивное выступление («Дикое поле»).
17.55-18.00 — демонстрация видеообращений «Внимание: Земля наш дом!» и лучшие ролики участников видеоконкурса «Земля наш дом».
18.00-19.00 — концерт и церемония награждения победителей видеоконкурса «Земля наш дом». Участники концерта Маргарита Бонджолатти, Олег Гиндин, Ольга Демидова, Александр Кутинов, Галина Прожевская.
13:30-18:30 — игротека, аквагрим.
13:30-14:00 — подвижные игры.
14:00-15:45 — просмотр мультфильмов.
15:45-16:30 — экологический мастер-класс.
16:30-17:00 — просмотр мультфильмов.
17:00-17:15 — подвижные игры.
17:15-18:00 — экологический мастер-класс.
14:00-14:50 — лекция «Экодом, экомама». Ведет директор Клуба юных натуралистов Зеленограда Карина Смирнова.
14:50-15:00 — лекция «Проект „Чистые игры“ и история существования „Эко-Z“ в Зеленограде». Ведет Конкордия Дружинина.
15:00-16:00 — «тибетские лайфхаки». Ведет Галина Шумилова.
16:00-17:20 — демонстрация фильмов о Фёдоре Конюхове, их обсуждение. Ведет оператор Федора Конюхова Владимир Зайцев.
13.30-14.00 — мастер-класс «Как придумать диалог для своего ролика». Ведет актриса театра и кино, телеведущая, блогер Янита Сухова.
14.00-14.30 — мастер-класс «Как придумать сюжет для своего ролика». Ведет актриса театра и кино Маргарита Бонджолатти.
14.30-15.30 — мастер-класс «Как написать рассказ. Основа для будущего сценария». Ведут юное дарование Ирина Аникина и Анастасия Сотникова.
15.30-16.30 — встреча с писателями Владимиром Крымским и Иваном Зориным «Как и где черпать вдохновение».
14:00 — 16:00 — BeBrain: школа веселого скорочтения «О ребятах и зверятах»
16:00-17:00 — Greenglish: говорим о животных и играем на английском
для детей 3-5 лет.
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