В сентябре Зеленоград стал площадкой для Большой экологической ассамблеи. В городе уже прошли видеоконкурс, чистые игры, встреча с муниципальными депутатами, бизнес-эко-завтрак, сбор макулатуры в МИЭТе. Ключевое и самое масштабное событие Ассамблеи — Большой праздник экологии — пройдет в воскресенье, 23 сентября.

Программа дня будет насыщенной. В полдень стартует заезд на велосипедах, роликах и самокатах «Зелёный велопробег». Основные активности начнутся в 13 часов в Культурном центре «Зеленоград». Здесь развернутся разнообразные площадки, объединенные темой экологии. Откроются лектории с презентациями и выступлениями экспертов об экологических проектах, с советами, как сделать дом и жизнь семьи экологичнее, тибетскими лайфхаками. Каждый гость сможет поучаствовать во всевозможных мастер-классах. Будут работать столярная и швейная выездные мастерские.

На празднике развернется экоярмарка с украшениями из натуральных камней, развивающими игрушками из дерева, куклами из ткани, будет работать фотовыставка «Ищу хозяина и друга» приюта для бездомных животных «Ника». Для молодежи будет работать фотозона.

С 10 утра и до окончания праздника компания по вывозу и утилизации отходов МСК-НТ будет принимать от горожан вторсырье: пластик, стекло, бумагу, металл.

Завершит праздник концерт и церемония награждения победителей видеоконкурса «Земля наш дом!»