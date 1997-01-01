22 сентября с 12:00 до 17:00 состоится День открытых дверей в Библиотеках Зеленограда. Открытые занятия и запись в кружки и студии, творческие мастер-классы, библиотечные экскурсии и квесты, знакомство с книжными новинками, услугами библиотек и проектами на новый сезон. Приглашаются все желающие. На открытые занятия нужна регистрация.
- 13:30 — 14:30 Открытое занятие школы программирования «Алгоритмика» Зеленоград 7+
Запись https://zelbiblio.timepad.ru/event/812785/
- 14:30 — 15:00 Открытое занятие по программе комплексного развития «Школа дошколят» (6-7 лет).
Запись https://zelbiblio.timepad.ru/event/812794/
- 15:00 — 16:00 Открытое занятие в клубе «Читалкин» (3-6 лет)
Запись https://gbuk-g-moskvy-tsbs-zelbib.timepad.ru/event/80.
- 15:30 — 16:00 Открытое занятие по английскому языку Discovery Club от LINGUA JAM Английский с носителями и без (7-10 лет)
Запись https://zelbiblio.timepad.ru/event/812811/
15:30 — 16:30 Открытое занятие Центр развития интеллекта Амакидс / Зеленоград / — «МЕМОРИКА» (развитие памяти и внимания) 6+
Запись https://zelbiblio.timepad.ru/event/812821/
16:00 — 17:00 Открытое занятие в арт-студии «Маленький художник» 3+
Запись: https://zelbiblio.timepad.ru/event/812838/
В течение всего дня:
- Предпродажа билетов на спектакли Ведогонь-театр — «Сказки кота Мурлыки» и «Читаем вслух рассказы Н.Носова» (оплата наличными)
- Экскурсии по библиотеке, мастер-классы по рисованию и оригами, литературный квест
Для многодетных семей в Библиотеках Зеленограда действуют постоянные скидки — посещение кружков обойдется на 20 процентов дешевле.
В течение дня (с 12:00 до 17:00):
- игровая экскурсия по библиотеке «Кто живет на книжной полке»,
- квест по журналам,
- мастер-класс по изготовлению рукодельной книги,
- игротека настольных игр: играем в «Имаджинариум», «Соображариум», «Кто где живет?»,
- игры-бродилки, шашки, шахматы
Запись не требуется.
- 12:00 — 13:00 Открытое занятие школы программирования «Алгоритмика» Зеленоград 7+
Запись https://biblioteka-251.timepad.ru/event/803505/
- 13:00 — 14:00 Открытое занятие Мастерской игрушки «Домовенок» 7+
Запись https://zelbiblio.timepad.ru/event/812847/
- 14:00 — 14:30 Открытое занятие по английскому языку Teen Club от LINGUA JAM Английский с носителями и без (11-13 лет)
Запись https://zelbiblio.timepad.ru/event/812851/
- 14:30 — 15:00 Открытое занятие по английскому языку «My mommy&me» (1,5 — 2,5 лет) и «Kids club» (3-5 лет) от LINGUA JAM Английский с носителями и без
Запись https://zelbiblio.timepad.ru/event/812861/
- 16:00-17:00 Громкие чтения «Театр книги» в рамках проекта «Сказки на ночь» 3+
Запись https://biblioteka-251.timepad.ru/event/803646/
В течение дня:
- Экскурсии по библиотеке,
- квест «В поисках книжных сокровищ»,
- игротека настольных игр и головоломок.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- SELGROS
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