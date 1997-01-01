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День открытых дверей в Библиотеках Зеленограда 22 сентября 12:00 Центральная детская библиотека №251

22 сентября с 12:00 до 17:00 состоится День открытых дверей в Библиотеках Зеленограда. Открытые занятия и запись в кружки и студии, творческие мастер-классы, библиотечные экскурсии и квесты, знакомство с книжными новинками, услугами библиотек и проектами на новый сезон. Приглашаются все желающие. На открытые занятия нужна регистрация.

Библиотека театра и кино (корпус 1462)

Запись https://zelbiblio.timepad.ru/event/812785/

  • 14:30 — 15:00 Открытое занятие по программе комплексного развития «Школа дошколят» (6-7 лет).

Запись https://zelbiblio.timepad.ru/event/812794/

  • 15:00 — 16:00 Открытое занятие в клубе «Читалкин» (3-6 лет)

Запись https://gbuk-g-moskvy-tsbs-zelbib.timepad.ru/event/80.

Запись https://zelbiblio.timepad.ru/event/812811/

15:30 — 16:30 Открытое занятие Центр развития интеллекта Амакидс / Зеленоград / — «МЕМОРИКА» (развитие памяти и внимания) 6+

Запись https://zelbiblio.timepad.ru/event/812821/

16:00 — 17:00 Открытое занятие в арт-студии «Маленький художник» 3+

Запись: https://zelbiblio.timepad.ru/event/812838/

В течение всего дня:

  • Предпродажа билетов на спектакли Ведогонь-театр — «Сказки кота Мурлыки» и «Читаем вслух рассказы Н.Носова» (оплата наличными)
  • Экскурсии по библиотеке, мастер-классы по рисованию и оригами, литературный квест

Для многодетных семей в Библиотеках Зеленограда действуют постоянные скидки — посещение кружков обойдется на 20 процентов дешевле.

фото: Библиотеки Зеленограда
Центральная библиотека №249 (детское отделение) (корпус 607А)

В течение дня (с 12:00 до 17:00):

  • игровая экскурсия по библиотеке «Кто живет на книжной полке»,
  • квест по журналам,
  • мастер-класс по изготовлению рукодельной книги,
  • игротека настольных игр: играем в «Имаджинариум», «Соображариум», «Кто где живет?»,
  • игры-бродилки, шашки, шахматы

Запись не требуется.

Центральная детская библиотека №251 (корпус 401)

Запись https://biblioteka-251.timepad.ru/event/803505/

  • 13:00 — 14:00 Открытое занятие Мастерской игрушки «Домовенок» 7+

Запись https://zelbiblio.timepad.ru/event/812847/

Запись https://zelbiblio.timepad.ru/event/812851/

Запись https://zelbiblio.timepad.ru/event/812861/

  • 16:00-17:00 Громкие чтения «Театр книги» в рамках проекта «Сказки на ночь» 3+

Запись https://biblioteka-251.timepad.ru/event/803646/

В течение дня:

  • Экскурсии по библиотеке,
  • квест «В поисках книжных сокровищ»,
  • игротека настольных игр и головоломок.

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