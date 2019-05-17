19 мая в Культурном центре «Зеленоград» в очередной раз пройдет встреча в рамках проекта «Еда в Центре». В гостях у КЦ «Зеленоград» арт-кулинария «ARTIШОК». Вы увидите в деле основателя молодого кулинарного бренда Константина Григоряна и поймете, почему любое ваше мероприятие, куда вы пригласите его как шеф-повара, пройдет на высшем гастрономическом уровне — незабываемо вкусно, креативно и красиво. Любое событие, любая локация и квадратура, любой каприз — с командой «ARTIШОК» ваш праздник заиграет новыми вкусами, оставив долгое, приятное послевкусие! Вход свободный. Начало в 13:30.
Сама компания рассказывает про себя так: «Наша команда — молодые, креативные, идущие в ногу со временем профессионалы, нацеленные на развитие своих творческих и деловых амбиций.
Главное, незыблемое правило нашей команды — довольный клиент! При достижении этой цели, мы остаемся верны своим основным идеям: креативная, и умная кулинария
Наша компания предлагает целый ряд разнообразных кулинарных услуг от кейтеринга и мастер-классов, до кулинарной анимации и услуги «повар на дом».
Страница ВКонтакте https://vk.com/artishokproject
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