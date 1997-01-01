Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Роза» (9+). 19 сентября, в 16:00

Приглашаем зеленоградцев старше 9 лет в мастерскую, чтобы создать своими руками стильный элемент заколки для волос в виде розы из ткани.

Участники мастер-класса ознакомятся с основными приемами изготовления цветов, начиная от выкройки деталей, подкраски и гофрировки и кончая сборкой отдельного цветка, целой ветки или букетика, и получат советы опытного мастера по созданию композиций для заколок и украшений.