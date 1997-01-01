12, 19 и 26 сентября в клубе «Радуга» (корпус 1006) пройдут творческие мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного искусства. Клуб «Радуга» приглашает детей и взрослых создать оригинальные сувениры для родных и близких, провести время с друзьями, научиться чему-то новому. Мастер-классы подойдут для любителей квиллинга, скрапбукинга — новичков и тех, кто уже знаком с этими техниками. Все материалы, специальные инструменты и оборудование будут предоставлены участникам мастер-классов. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.
На занятии зеленоградцы старше 5 лет научатся создавать одежду для куклы из разноцветных спиралей и тонких бумажных полосок.
Мастер расскажет об основах техники, поделится секретами, поможет реализовать нестандартные задумки и покажет каждое действие, вам нужно всего лишь повторять за ним. А в процессе работы вы заодно узнаете секреты мастерства: как сделать основу, какой элемент считается основным, какие подручные материалы и инструменты могут пригодиться. В результате вы научитесь делать не только костюм для куклы, но и оригинальные фигурки и элементы.
Приглашаем зеленоградцев старше 9 лет в мастерскую, чтобы создать своими руками стильный элемент заколки для волос в виде розы из ткани.
Участники мастер-класса ознакомятся с основными приемами изготовления цветов, начиная от выкройки деталей, подкраски и гофрировки и кончая сборкой отдельного цветка, целой ветки или букетика, и получат советы опытного мастера по созданию композиций для заколок и украшений.
В сентябре зеленоградцы старше 18 лет смогут принять участие в мастер-классах по скрапбукингу — оригинальной технике декоративного оформления альбомов, записных книжек, дневников, открыток и посланий.
На мастер-классах мы создадим декоративные открытки с различными видами города, научимся работать с разными видами бумаги и украшений, натуральными природными материалами, машинкой для вырубки Big Shot и штампами, поговорим о композиции и гармоничном сочетании цветов (цветового круга) в работах.
Мастер-классы проведет Ксения Митюнина, руководитель театра моды «Изумруд» клуба «Радуга», модельер, лауреат российских и международных конкурсов, лауреат премии правительства Москвы в номинации «Лучший молодой специалист в области культуры» 2014 года.
Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону 8(499)732-71-22
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