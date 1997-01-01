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Интерактивный спектакль-игра «Как подружиться с Домовым» 13 октября 12:00 Библиотека театра и кино №252

Библиотека театра и кино (корпус 1462) 13 октября приглашает на цикл из пяти игровых спектаклей, поставленных в жанре сторителлинг — «Сказки кота Мурлыки». Первый интерактивный спектакль-игра о том «Как подружиться с Домовым». Начало в 12:00. Стоимость билета 500 рублей.

Сторителлинг — это техника повествования, когда всего лишь при помощи слова и самых простых выразительных средств актеры обыгрывают историю и перевоплощаются в героев своих рассказов. Сторителлинг помогает развивать у детей образное мышление, и ребенок учится понимать условности сцены, «общаться» с искусством. Каждый маленький зритель здесь становится полноценным участником и творцом удивительных сказочных историй. Ведь «Сказки кота Мурлыки» — это, прежде всего, игра.

Вы знаете, что в каждом доме есть Домовые? И они самые настоящие хозяева, поэтому могут обидеться, если с ними не будут считаться. Но с Домовым можно и подружиться. Нужно только знать несколько правил.

Кот Мурлыка, побывавший в самых разных уголках света, с помощью актеров рассказывает детям о своих удивительных приключениях, знакомит с новыми друзьями, рисует живописные картины далёких стран и в интерактивной форме приглашает всех вместе отправиться в путешествие. И в копилке у кота Мурлыки очень много историй… .

Идея спектакля — з.а. РФ Павел Курочкин.

Продолжительность: 40 мин

Купить билет можно онлайн на сайте Ведогонь-театра.

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